Lezione di spremitura di uva per gli alunni della scuola di Malnago

Giornata speciale per gli studenti della scuola primaria Silvio Pellico

LECCO – Mattinata frizzante per gli alunni della classe quinta della Scuola Primaria Silvio Pellico di Malnago (Lecco), quella di lunedì 24 ottobre, quando si sono recati all’enoteca “Seiterre“ , di via Baracca per fare l’esperienza della spremitura dell’uva.

I bambini, dopo aver affrontato le tematiche della vinificazione e dei processi per ottenere diversi tipi di vino, in enoteca hanno montato un torchio. Con l’aiuto di Stefano e Nadia, i gestori dell’enoteca, hanno spremuto l’uva attraverso la torchiatura. In seguito hanno intervistato Stefano, che ha risposto in modo semplice e completo a tutte le domande.

“Gli alunni -spiega la maestra Elena – hanno imparato che dietro un prodotto di qualità ci sono adulti che operano tante scelte responsabili”.

Chissà se qualcuno di loro, dopo questa esperienza, vorrà seguire la passione di Stefano e Nadia.