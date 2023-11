Lilt for men: al via la campagna di prevenzione sui tumori maschili

Al via la campagna Lilt for men – Percorso azzurro

In programma visite gratuite per il gruppo alpini di Merate, gruppo Bike Team Galgiana di Casatenovo e Vigili del Fuoco di Lecco e Valsassina

LECCO – Visite di prevenzione dedicate alla diagnosi precoce dei tumori maschili, in particolare della prostata, la cui incidenza cresce di anno in anno. E’ ai nastri di partenza la campagna denominata “Lilt for men – Percorso Azzurro”, volta alla sensibilizzazione della popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile.

L’iniziativa si svolgerà dal 18 al 26 novembre con visite urologiche in programma negli ambulatori Lilt della Provincia che si andranno ad affiancare alle consuete visite mensili.

Non solo. Verranno effettuate visite gratuite per quest’anno rivolte al gruppo Alpini (Merate), gruppo Bike Team Galgiana Polisportiva Dilettantistica (Casatenovo) e Vigili del Fuoco (Lecco e Valsassina).

Sono diverse le iniziative promosse nel Lecchese per sostenere la campagna Lilt for men: alcuni Comuni, da Lecco a Casatenovo, illumineranno di azzurro monumenti e palazzi comunali. A Garbagnate Monastero è in programma giovedì 16 novembre in sala consiliare una serata informativa sulla prevenzione dei tumori maschili.

A conclusione del mese dedicato, si svolgerà domenica 3 dicembre a Lecco presso il Centro Pertini in collaborazione con il Comune, uno spettacolo teatrale con la Compagnia Teatrale “Il Filo Teatro” dal titolo “Lo sciacallo è un mammifero”.

“Per decenni – dichiara il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt – queste patologie tumorali sono state considerate quasi un vero e proprio tabù. Oggi l’atteggiamento psicosociale sta cambiando e sono stati compiuti fondamentali passi in avanti grazie alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla ricerca e alla terapia. La promozione di una corretta informazione ha contribuito a sviluppare la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, che si stanno diffondendo e consolidando con riscontri sempre più positivi”.

La Lilt con questa campagna di sensibilizzazione annuale rivolta a tutti gli uomini vuole contribuire a promuovere l’informazione corretta e l’educazione alla salute, elementi basilari per un’efficace prevenzione.

“La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono oltre il 65% dei casi di cancro e intensificando le campagne di sensibilizzazione potremmo arrivare già oggi a una guaribilità superiore all’85%. Tuttavia, nonostante i miglioramenti scientifici avvenuti nel tempo, il livello di guardia deve restare ancora alto sul fronte della sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani, partendo sin dalle scuole» conclude Schittulli.

Per informazioni info@legatumorilecco.it