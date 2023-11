Luci su Lecco, dal 25 novembre in città torna la magia del Natale

Anche quest’anno gli Amici di Lecco vestiranno i palazzi del centro con proiezioni, luci e addobbi

Antonio Peccati: “Tantissima gente, in questi anni, ha scoperto la meraviglia di Lecco grazie a questo evento”

LECCO – Tutti invitali il 25 novembre, ore 17, in piazza XX Settembre a Lecco. E’ iniziato il conto alla rovescia per l’accensione delle “Luci su Lecco”, l’iniziativa che ormai da qualche anno vede impegnata l’Associazione Amici di Lecco per far vivere la magia del Natale a grandi e piccini. Piazza Cermenati, Piazza XX Settembre e il lungolago si riempiranno di meraviglia con le proiezioni sui palazzi e le luci natalizie che quest’anno avranno come tema il Bosco degli Elfi. Non è tutto perché in Piazza Cermenati ci sarà il Villaggio degli Elfi con la giostra per i bambini, il trenino colorato dove i bambini potranno salire per scattare una foto e l’albero parlante; mentre su Palazzo delle Paure verrà proiettato il video mapping.

“La finalità dell’associazione è ridare alla nostra città qualcosa di quanto abbiamo ricevuto – ha detto il presidente di Amici di Lecco Antonio Peccati -. Vogliamo rendere Lecco sempre più attraente e visitabile. Grazie a ‘Luci su Lecco’, in questi anni, tantissime persone hanno scoperto la bellezza della nostra città e questo è l’aspetto più bello. Poi c’è la meraviglia dei bambini, ma non solo, che percorrono le nostre piazze con gli occhi sgranati e un po’ stupiti. L’associazione, ad oggi, riunisce 21 persone ma le porte sono sempre aperte a chiunque voglia dare qualcosa alla nostra città. E’ bello vedere l’impegno di queste persone che non hanno mai un ripensamento ma solo amore per Lecco e tanto entusiasmo”.

Alla presentazione dell’evento, che inizierà il 25 novembre per chiudersi il 7 gennaio (tutti i giorni dalle 17 alle 23.30), erano presenti anche i main sponsor Linee Lecco, Acinque Energia e Axa Agenzie di Lecco Bonaiti e Sala. La realizzazione del progetto, affidato alla ditta Proietta, vede la collaborazione del Comune di Lecco (che fornirà gratuitamente l’energia elettrica) e di Confcommercio Lecco, oltre a godere del patrocinio e del contributo della Camera di Commercio Como-Lecco e Lago di Como.

“E’ molto bello vedere i risultati che nascono da questa collaborazione informale – ha detto Giuseppe Borgonovo presidente di Acinque Energia -. Quello che viene presentato stamattina è qualcosa di molto importante, che va al di là delle luci stesse, perché queste luci rendono l’immagine di una Lecco dinamica, colorata, attenta al bello e alla condivisione”.

L’amministratore unico di Linee Lecco Mauro Frigerio, invece, ha lanciato un’importante suggestione: “Quest’anno mi piacerebbe coinvolgere i diversamente abili e gli anziani, persone che per vari motivi hanno meno occasioni. Noi mettiamo a disposizione i bus, poi lascio agli Amici di Lecco l’organizzazione di qualcosa di dedicato, però credo sia molto importante coinvolgere anche loro, non solo i bambini, e mostragli dal vivo questa meraviglia almeno una volta”.

Tanta soddisfazione anche per Benedetta Artusa (Bonaiti&C Srl) e Filippo Sala (Sala Assicurazioni Srl) delle agenzie Axa di Lecco: “Il grazie va a chi si spende in maniera così costruttiva per la nostra città – hanno detto -. Noi volentieri diamo il nostro supporto per rendere Lecco sempre più bella e attrattiva”.

Le luminarie dei commercianti

Contestualmente, il 25 novembre, saranno accese anche le luminarie sostenute dai commercianti della città, che contribuiscono a illuminare il Natale di Lecco. Il coordinamento è stato seguito dalla società PassioneEventi, per conto di Confcommercio Lecco. L’installazione è a cura di Onlight PF di Pozzi Franco. Agnese Frigerio, Paola Amati, Francesca Vismara e Alessia Azzolina di PassioneEventi sono entrate nel merito del progetto: “Un progetto che dà valore al nostro territorio e che ha trovato un grande entusiasmo da parte dei commercianti. Quest’anno hanno aderito 160 attività, con un leggero incremento rispetto al 2022. Da segnalare una ‘new entry’ perché nell’elenco delle vie illuminate ci sarà anche corso Martiri della Liberazione grazie all’adesione dei suoi commercianti”.

L’elenco delle vie illuminate

Via Airoldi, via Anghileri, Via F.lli Cairoli, Via Capodistria, Via Carlo Cattaneo, Via Carlo Porta, Viale Dante, Piazzetta Isolago, Via Leonardo Da Vinci, Piazza del Pozzo, Lungo Lario Isonzo, Corso Martiri, Via Mascari, Via Nazario Sauro, Via Petrarca, Via Roma e Viale Turati.

I componenti dell’Associazione Amici di Lecco

Plinio Agostoni, Paolo Airoldi, Eufrasio Anghileri, Guido Baggioli, Antonio Bartesaghi, Andrea Beri, Natale Castagna, Giovanni Cogliati, Luigi Colombo, Ercole Crippa, Gioielleria De Pascalis, Maria Grazia Dell’Oro, Mario Invernizzi, Ausilia Irace, Emilio Panzeri, Antonio Peccati, Lorenzo Riva, Rodolfo Riva, Mario Sangiorgio, Antonio Tirelli, Paolo Valassi.