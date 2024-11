Luci su Lecco: la città torna a brillare per le festività natalizie

Nel pomeriggio di oggi, sabato, in tanti hanno partecipato alla rituale accensione

Da oggi sarà possibile ammirare le proiezioni tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle ore 17 alle 23.30

LECCO – Dal tardo pomeriggio di oggi, puntuali, hanno cominciato a brillare le Luci su Lecco. Una piazza XX Settembre gremita ha atteso il rituale momento dell’accensione che regala sempre un magico stupore soprattutto negli occhi dei più piccini. Ancora una volta lo sforzo dell’Associazione Amici di Lecco e degli sponsor si è tradotto in uno spettacolo unico che ha vestito di luci e colori le piazze e i palazzi del centro di Lecco.

A fare gli onori di casa è stato il presidente dell’associazione Antonio Peccati: “Grazie a tutti per essere venuti in piazza a condividere questo momento. Anche quest’anno ce l’abbiamo fatta, è un momento di gioia e, anche quest’anno, la soddisfazione più bella sarà vedere lo stupore negli occhi dei bambini per queste luci che ci accompagneranno fino all’Epifania. Quella del Natale è un’atmosfera particolare e l’augurio è che porti tanta gioia, tanta pace e tanta felicità a tutti”.

All’accensione delle luci era presente anche l’assessore di Lecco Giovanni Cattaneo: “Un ringraziamento profondo a nome dell’amministrazione va all’associazione Amici di Lecco che, anche quest’anno, ha regalato alla città questo momento sempre tanto atteso. Guardando la piazza vedo che siete in tanti e questa è la cosa migliore. ogni anno cerchiamo di rilanciare le manifestazioni natalizie proprio perché sempre più persone possano venire a scoprire la nostra città e vivere insieme questo momento di attesa del Natale”.

L’accensione delle luci è stata preceduta da un concerto dell’Accademia Corale Lecchese, poi gli Amici di Lecco hanno schiacciato tutti insieme il grosso pulsante rosso che, come da tradizione, ha segnato una esplosione di luci e colori. Da oggi sarà possibile ammirare le proiezioni di Luci su Lecco tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle ore 17 alle 23.30.