Lungolago, a Palazzo Paure serata pubblica dedicata al progetto “Waterfront”

L’appuntamento è per giovedì 13 alle ore 20.45

Durante la serata verranno presentati i lavori di riqualificazione del lungolago di Lecco

LECCO – Al Palazzo delle Paure si terrà un incontro dedicato alla cittadinanza sul progetto “Waterfront Città di Lecco“, con la presentazione dei lavori di riqualificazione in corso sul lungolago. Il primo degli otto lotti previsti sta riguardando infatti l’area del marciapiede a monte di Lungolario Cesare Battisti ed è partito venerdì 14 maggio con l’allestimento del cantiere sul lungolago e nelle vie limitrofe. La conclusione di questa prima fase è prevista per il primo luglio. L’appuntamento è per giovedì 13 giugno alle ore 20.45.

Il progetto complessivo di riqualificazione, che cambierà il volto del lungolago cittadino, prevede un costo complessivo di circa 10 milioni di euro, di cui 1.619.318 euro provenienti dal Comune di Lecco, 6.710.380 euro dal Pnrr e 1 milione di euro da Regione Lombardia, questi ultimi destinati alla realizzazione della pista ciclo-pedonale tra le Caviate e la foce del torrente Caldone, in corrispondenza del centro storico di Lecco. Tutti i dettagli sono disponibili sul portale delle opere pubbliche a questo collegamento.

Nel corso della serata interverranno il Sindaco e gli Assessori. Per partecipare all’incontro è consigliata la prenotazione.