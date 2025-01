Maltempo, niente Befana in centro Lecco: “Peccato, ci avevamo lavorato tanto”

Annullata per la pioggia la tradizionale manifestazione organizzata da LTM

“Dispiace tantissimo perché, come sempre, avevamo lavorato tanto”

LECCO – E’ grande il dispiacere tra gli organizzatori di LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) che si sono visti costretti ad annullare, causa maltempo, il tradizionale arrivo della Befana nelle piazze del centro di Lecco previsto per il pomeriggio di oggi, 6 gennaio.

“E’ un vero peccato, la pioggia prevista anche nel pomeriggio ci ha costretto ad annullare tutto – ci ha detto Alfredo Polvara di LTM -. Dispiace tantissimo perché, come sempre, avevamo lavorato tanto per realizzare l’evento in piazza con l’arrivo della Befana”.

Alle ore 17 presso la sede di LTM in via Balicco si svolgerà l’estrazione dei biglietti sottoscrizione a premi Lotteria di Natale “Lo Sport Lecchese per Telethon”.