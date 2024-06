Mobilità sostenibile: Play&Go High School Challenge, premiati gli studenti

La Challenge si è disputata dal 26 febbraio al 26 maggio, 500 i partecipanti

Le premiazioni questa mattina a Palazzo Paure

LECCO – 500 partecipanti, 34 squadre, 3 scuole superiori, 98 iniziative, 143.184 chilometri tracciati e 25 mila tonnellate di CO2 risparmiata. Sono i numeri della Play&Go High School Challenge giunta alla sua 3^ edizione: un progetto nato in forma sperimentale nel 2022 e che, forte del successo sin da subito riscosso, è diventato un percorso di collaborazione triennale (2023-2025) fra il Comune di Lecco e Fondazione Bruno Kessler all’insegna della mobilità sostenibile, con Legambiente Lecco partner dell’iniziativa.

La Challenge si è svolta dal 26 febbraio al 26 maggio e questa mattina, 6 giugno, i vincitori sono stati premiati presso Palazzo Paure. A loro disposizione sono stati messi tanti ricchi premi da parte delle associazioni e realtà del territorio: il Gruppo Astrofili Deep Space, Teatro Invito, l’Eremo del Monte Barro, la Coop. Eliante, Step Futurability District, Legea, Pizzeria Fiore e la Libreria Volante.

“Sono davvero felice di questi numeri, della partecipazione e costanza di voi studenti – ha detto l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi – con la vostra adesione avete fatto una scelta, importante e non scontata: muovervi tutti i giorni in modo sostenibile. Grazie per il vostro contributo, insieme possiamo fare tanto”.

A spiegare la Challenge Annapaola Marconi della Fondazione B. Kessler: “Gli studenti coinvolti nella sfida si sono impegnati a muoversi in maniera sostenibile, con treni, bus, bici e a piedi, tracciando i percorsi effettuati sull’App Play&Go – ha detto – in soli tre mesi i km tracciati sono stati oltre 140 mila. Sicuramente la parte più difficile è quella di modificare le abitudini delle persone, i ragazzi ci hanno dato una grande testimonianza di come questo sia possibile. Abbiamo premiato non solo la mobilità casa scuola ma anche nel tempo libero. Vi invitiamo numerosi a partecipare anche il prossimo anno”.

Quindi, insieme a Veronica Nessi di Legambiente Lecco, sono state premiati gli studenti. Tre le squadre premiate con speciali menzioni: Gli Asini Zoppi (Liceo Manzoni) per ‘Mobilità Attiva’ con 2.280 km percorsi a piedi o in bici, I Fenomeni (Ist. Bertacchi) per ‘Partecipazione/costanza’ e 2CMM Green (Ist. Badoni) per ‘Impatto Co2’. Premiata anche la squadra di docenti dell’Istituto Badoni con un aperitivo offerto presso la Pizzeria Fiore.

Di seguito invece le prime cinque squadre premiate:

1° posto: 2CMM Green (Istituto Badoni)

2° posto: D’Alì a qui (Istituto Badoni)

3° posto: Fenomeni (Istituto Bertacchi)

4° posto: Gli Asini Zoppi (Liceo Manzoni)



5° posto: 3CiCerone (Liceo Manzoni) – assenti alle premiazioni