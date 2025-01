Per l’Epifania la Befana arriva alla Pista di Pattinaggio XXL di Lecco

Grande attesa per l’evento dedicato ai più piccoli che si svolgerà nel pomeriggio del 6 gennaio

Il programma dei prossimi appuntamenti alla Pista di pattinaggio XXL di Lecco

LECCO – Il 6 gennaio, ultimo giorno del periodo festivo, ci sarà un grande evento per celebrare l’Epifania. Infatti, alla Pista di Pattinaggio XXL di Lecco arriverà la Befana sui pattini. Questa distribuirà leccornie per i più piccoli fino ad esaurimento delle scorte e li accompagnerà a divertirsi sul ghiaccio. L’appuntamento si terrà a partire dalle ore 15.30 in piazza Garibaldi.

L’evento con la Befana fa parte del ricco calendario di iniziative organizzate dalla Pista di Pattinaggio XXL per le festività natalizie che proseguiranno fino al 26 gennaio 2025. Tra gli appuntamenti già in programma, mercoledì 8 gennaio 2025 sarà la giornata dedicata ai tifosi del Lecco Calcio: chi si presenterà con un indumento della squadra avrà diritto a uno sconto del 50% sul singolo turno.

Subito dopo, venerdì 10 gennaio 2025, sarà la volta degli amanti dello sci: chi indosserà un paio di occhiali da sciatore riceverà uno sconto del 30% sull’ingresso al singolo turno. Inoltre, il mese di gennaio proseguirà con tanti altri eventi a tema. Infatti, il giorno di lunedì 13 gennaio 2025, dalle 15.30 alle 19, sarà dedicato ai nonni, con un turno in omaggio per i nipoti accompagnati.

Mentre, mercoledì 15 gennaio 2025, invece, sarà una giornata speciale per la solidarietà, con l’intero incasso devoluto alla sezione Telethon di Lecco, al netto delle spese di gestione.

Infine, non mancheranno momenti dedicati al gusto e al calore dell’inverno: martedì 21 gennaio 2025 sarà distribuito vin brulé ai pattinatori, mentre giovedì 23 gennaio 2025 i presenti potranno riscaldarsi con una cioccolata calda, entrambi offerti fino a esaurimento scorte.

ORARI E BIGLIETTI

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL rimane aperta fino a domenica 26 gennaio 2025 con i seguenti orari 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Da venerdì 22 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 vale l’orario dei giorni prefestivi e festivi, con apertura continuata dalle 10.30 alle 23.

Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 10€ per gli adulti e 7€ per i bambini fino a 10 anni. La stessa tariffa di 7€ è riservata per i genitori con almeno tre bambini. Il tempo a disposizione per ogni turno è di un’ora ed è rinnovabile. Le scuole possono organizzare, al mattino durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 5€ all’ora per ogni alunno.