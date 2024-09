Presentata in Regione l’edizione 2024 della Camminata Manzoniana

L’evento è in programma per domenica 6 ottobre a Lecco

Aperte le iscrizioni alla 51^ edizione dell’appuntamento manzoniano che come sempre si svolgerà lungo tre percorsi da 5.5, 11 e 20 km

LECCO – Nel giorno in cui si aprono le iscrizioni, è stata presentata in Consiglio regionale la 51esima edizione della Camminata Manzoniana, un evento che sostiene Telethon e che si svolgerà domenica 6 ottobre a Lecco.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, il sottosegretario allo Sport Federica Picchi, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini.

“Sicuramente possiamo definire Alessandro Manzoni – ha commentano il presidente del Consiglio regionale Federico Romani – l’ambasciatore nel mondo del popolo lombardo. Manzoni ha infatti il merito di essere lo scrittore che meglio di ogni altro ha saputo tratteggiare i valori e le caratteristiche tipiche dell’identità lombarda. Il suo richiamo all’importanza delle radici e alla valorizzazione di questa identità territoriale traspare costantemente nelle sue opere”.

“La Camminata Manzoniana – ha spiegato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini – è un evento di carattere regionale in grado di coniugare non solo cultura e sport, ma anche turismo e beneficenza. I partecipanti negli anni sono diventati sempre più numerosi proprio per l’attrattiva che esercita questo appuntamento. Una bella vetrina quindi per il nostro territorio, ma per noi lecchesi anche un’occasione per celebrare Alessandro Manzoni”.

Anche quest’anno, sui tre percorsi di 5.5, 11 e 20 km, sono previsti non solo punti di ristoro, ma anche momenti di intrattenimento grazie allo spettacolo itinerante “Sulle tracce del Manzoni”. La camminata è aperta a tutti, come dimostrano i partecipanti dello scorso anno: il più giovane aveva solo 20 giorni, mentre il più anziano ne aveva 93.

Inoltre, dopo l’evento dello scorso anno, che in occasione del 150esimo anniversario della morte di Manzoni ha visto la partecipazione di circa 4 mila persone, l’edizione 2024 si arricchisce di una novità tutta da scoprire: per l’occasione sono state create tre birre ispirate ad altrettanti luoghi manzoniani.

“Vorrei inoltre ringraziare l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, il sottosegretario allo Sport Federica Picchi, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, Renato Milani (di Telethon Lecco) e Alfredo Polvara (di Lecco Turismo Manifestazioni)”, ha concluso Zamperini.

Appuntamento quindi a Lecco domenica 6 ottobre, con ritrovo dalle ore 8 alle ore 9 al piazzale del centro commerciale ‘Meridiana'”.