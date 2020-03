Psicologia e Vita. Coronavirus: psicosi, legittima paura e senso di responsabilità

Adesso è chiaro: tutti a casa. Per il bene di tutti e di ciascuno

RUBRICA – La chiarezza della comunità scientifica che abbiamo invocato nello scorso intervento è arrivata in modo cristallino: siamo di fronte ad una pandemia. Il mondo intero deve proteggersi da un virus molto contagioso che ha già ammorbato tutti i continenti e rispetto al quale, al momento, non c’è un vaccino né cure specifiche efficaci. Il COVID-19, fortunatamente, ha un indice di mortalità più basso rispetto ad altri virus (come il terribile Ebola) ma i suoi effetti sul sistema respiratorio possono essere molto gravi, soprattutto in individui soggetti ad altre patologie o immunodepressi. L’Italia, in questa fase, e la Lombardia in particolare, è sulla soglia di un collasso del sistema sanitario dovuto ad un numero di richieste ed accessi alle strutture di cura superiore a quelli che il sistema può reggere.

Non è in discussione nessuna “psicosi”, dunque, ma si sta compiendo un semplice “esame di realtà” (per usare una formula cara agli psicoterapeuti e in particolare agli psicanalisti). Ognuno di noi prova una legittima paura per un nemico subdolo, invisibile e potenzialmente molto pericoloso. Paura che può raggiungere punte di angoscia – come abbiamo detto nello scorso intervento (chiamandole gergalmente “psicosi”) – proprio per le caratteristiche del pericolo al quale siamo esposti: non si può vedere, non è affrontabile (se non sottraendosi alla sua esposizione), non è prevedibile né controllabile.

Legittima paura, dunque, la cui funzione è proprio quella di proteggerci. Ci fa paura ciò che può rappresentare un pericolo (per noi, per i nostri cari, per la comunità intera) e da cui è opportuno tenersi a distanza o scappare. Ed il Coronavirus è un effettivo pericolo. Sarebbe preoccupante constatare la reazione opposta a quella che stiamo osservando: l’insensibilità o l’indifferenza ad un agente esterno che potrebbe farci del male. In tal caso si parlerebbe infatti di semplice “incoscienza” (non essere consapevoli del pericolo in agguato) o addirittura di un disturbo della personalità legato alla difficoltà nella percezione del pericolo o all’incapacità di provare empatia ed immedesimazione. Quel che è certo è che non si potrebbe sicuramente parlare di “coraggio”. Il “coraggio”, infatti, non è l’assenza di paura, ma la capacità di padroneggiare la paura (anche di fronte ad un pericolo effettivo) in vista di un senso individuale o collettivo superiore.

Sono coraggiosi i medici, gli infermieri e i volontari che si espongono al pericolo di essere contagiati per un’azione che ha senso per loro compiere in vista di un bene comune (contenere l’epidemia e salvare vite umane). Chi non osserva le indicazioni delle autorità sanitarie e politiche per dimostrare che non ha paura del Coronavirus non è coraggioso, ma semplicemente incosciente.

Il senso di responsabilità, verso sé stessi e verso gli altri, è il fattore che in questa drammatica fase è opportuno invocare per orientare i comportamenti di tutti. “Io resto a casa” è l’hashtag sottoscritto dai personaggi più in vista dello spettacolo, al quale ha fatto eco “Distanti ma uniti”, sottoscritto da altrettanti volti noti del mondo sportivo, fino a “Io resto in corsia, tu resta a casa”, al quale ha dato avvio un’infermiera del Policlinico di Bari.

A me personalmente colpiscono i post-it e i bigliettini che compaiono negli angoli più impensati anche della nostra città, attaccati ai pali, sui muri, sulle saracinesche abbassate degli esercizi commerciali chiusi: “Tutto andrà bene”.

E sarà sicuramente così. Ma quanto durerà dipende da noi, “da tutti e da ciascuno”, come ci ha insegnato a dire Hegel.

Siamo una comunità (sia in senso globale che locale) e questo è il momento di farsi carico della coraggiosa responsabilità che ci aspetta in qualità di cittadini (rispettosi delle leggi e delle norme), in qualità di persone (titolari di una responsabilità individuale), ma soprattutto in qualità – semplicemente – di donne e di uomini, capaci di partecipare di un destino comune ed esserne in qualche misura artefici.

Quel “Tutto andrà bene” appeso qua e là nelle città di tutta Italia mi ricorda un’espressione che Gianni Liotti, grande maestro di psichiatria e psicoterapia, usava con i propri allievi (tra i quali io stesso, giovane psicoterapeuta in formazione). Quando spiegava il senso e la disposizione che qualsiasi psicoterapia è chiamata, anzitutto, a trasmettere al paziente, la sintetizzava in questi termini: “Insieme ce la possiamo fare”.

E forse, in questo drammatico momento, non c’è espressione migliore per fare in modo che tutti noi ci possiamo sentire reciprocamente vicini (seppur tra noi isolati), uniti (seppur fisicamente soli), e coraggiosamente responsabili di un destino che tutti ci accomuna.

Dott. Enrico Bassani

Psicologo – Psicoterapeuta

Via Leonardo da Vinci 15, Lecco

http://www.bassanipsicologo.it – info@bassanipsicologo.it – tel. 338.5816257

ARTICOLI PRECEDENTI

29 Febbraio – Psicologia e Vita. Psicosi Coronavirus

24 Gennaio – Psicologia e Vita. Esprimetevi e sarà tutto più chiaro…

2019

19 dicembre – Psicologia e Vita. “Devo imparare a farmi scivolare le cose addosso”

19 novembre – Psicologia e Vita. Né Sì, né no: la potenza distruttiva dell’ambivalenza

15 ottobre – Psicologia e Vita. Quando è opportuno rivolgersi a uno psicoterapeuta?

6 settembre – Psicologia e Vita. Che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi?

25 giugno – Psicologia e Vita. Dottore, soffro di stanchezza

16 maggio – Psicologia e Vita. Psicofarmaci sì, psicofarmaci no. Chi ha ragione?

26 marzo – Psicologia e Vita. Ma ansia e depressione sono malattie?

12 febbraio – Psicologia e Vita. Psicologia di coppia: l’arte di confliggere

28 gennaio – Psicologia e Vita. “Non voglio più stare male!” Ma come si fa?

2018

18 dicembre – Psicologia e Vita. Terapia di coppia: l’amore ha sempre bisogno di regali

14 novembre – Psicologia e Vita. La mia anima ha fretta

19 ottobre – Psicologia e Vita. “Devi prendermi per quello che sono!”

23 settembre – Psicologia e Vita. Occhio ai tranelli della psiche e del senso comune

4 settembre – Psicologia e Vita. Come si fa a “ritrovare l’energia?”

16 luglio – Psicologia e Vita. La noia, spiacevolissima occasione di rilancio

21 giugno – Psicologia e Vita. Notte prima degli esami…

7 giugno – Psicologia e Vita. I valori? Iniziamo a dar valore alle parole…

23 maggio – Psicologia e Vita. Dottore, devo comprare lo smartphone a mio figlio?

1 maggio – Psicologia e Vita. Liberi! Ma da che cosa?

10 aprile – Psicologia e Vita. La violenza psicologica: inadeguatezza e senso di colpa

20 marzo – Psicologia e Vita. Riconoscere e combattere la violenza nella coppia

9 marzo – Psicologia e Vita. La forza di andare fino in fondo…

22 febbraio – Psicologia e Vita. L’uso della forza nelle relazioni

1 febbraio – Psicologia e Vita. Santa Rabbia (… da maneggiare con cura)

18 gennaio – Psicologia e Vita. Accondiscendenza, falsa amica delle relazioni

2 gennaio – Psicologia e Vita. Regalatevi relazioni, e sarà un buon 2018

2017

18 dicembre – Psicologia e Vita. L’elisir (psicologico) di lunga vita

5 dicembre – Psicologia e Vita. Essere chiari con sé stessi (2)

21 novembre – Psicologia e Vita. Essere chiari e onesti con sé stessi

7 novembre – Psicologia e Vita. La felicità è sempre una conquista

17 ottobre – Psicologia e Vita. Come, quando e perchè si manifesta un sintomo

2 ottobre – Psicologia e Vita. La comprensione di sè… in pillole

4 settembre – Psicologia e Vita. Sindrome da rientro dalle vacanze? Che cosa nasconde?!

26 luglio – Psicologia e Vita. Il sottile confine tra accettazione e rassegnazione

10 luglio – Psicologia e Vita. Cos’è un attacco di panico?

19 giugno – Psicologia e Vita. Paura, ansia o attacco di panico?

3 giugno – Psicologia e Vita. La prima regola per non soccombere: darsi valore

24 maggio – Psicologia e Vita. Perdersi… nella relazione di coppia

8 maggio – Psicologia e Vita. Litigi e conflitti di coppia, istruzioni per l’uso

26 aprile – Psicologia e Vita. I segni dell’emotività non espressa

10 aprile – Psicologia e Vita. L’educazione emotiva

27 marzo – Psicologia e Vita. Come costruire un buon rapporto con vostro figlio

13 marzo – Psicologia e vita. Che cosa devo assolutamente dare a mio figlio

27 febbario – Psicologia e vita. Come si fa a credere in sé stessi?

13 febbraio – Psicologia e vita. Cosa vuol dire “Ti amo”?

30 gennaio – Psicologia e Vita. Ecco come ci inganniamo minuto per minuto

16 gennaio – Psicologia e Vita. La paura che non si riesce a vedere

28 dicembre – Psicologia e Vita. “Alla ricerca della felicita’ “

12 dicembre – Psicologia e Vita. Scappa, scappa… ma che accadrà dopo?

28 novembre – Psicologia e Vita. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

14 novembre – Psicologia e Vita. Le emozioni non si giudicano

1 novembre – Psicologia e Vita. Emozioni o pensieri… chi detta legge?

17 ottobre – Psicologia e Vita. Come si diventa ciò che si è

3 ottobre – Psicologia e Vita. Dove si nasconde la salute?

15 settembre – Nuova rubrica per LN: “Psicologia e vita”. “Psicologia della vita quotidiana”