Varenna. Rischio frana sulla Provinciale, al via i lavori di messa in sicurezza

L’intervento da 800 mila euro finanziato da Regione Lombardia

Tre nuove barriere a protezione degli imbocchi della galleria paramassi sulla SP72

VARENNA – Sono pronti ad iniziare i lavori relativi all’intervento urgente di mitigazione del rischio da frana di crollo sul versante a monte della Strada Provinciale 72 a Varenna. Un versante soggetto da sempre a fenomeni di instabilità, diventato osservato ancora più speciale da poco più di un anno, dopo la grossa frana caduta nel maggio 2023 che aveva danneggiato la volta della galleria paramassi, costringendo ad una lunga chiusura della provinciale.

Dopo quel primo importante intervento di messa in sicurezza la Provincia si era mossa per richiedere ulteriori risorse per poter completare il consolidamento del versante, in particolare a protezione degli imbocchi nord e sud della galleria paramassi. Risorse infine giunte da Regione Lombardia per un importo complessivo di 800 mila euro.

Proprio pochi giorni fa l’area era stata nuovamente interessata da movimenti franosi che hanno determinato la chiusura della strada e della parallela ferrovia per oltre una giornata: “In quel caso il materiale è stato interamente contenuto dalla galleria paramassi, presidio fondamentale – ha fatto sapere Fabio Valsecchi, geologo della Provincia di Lecco – purtroppo non è l’unico episodio registrato, nelle scorse settimane, complice anche il forte maltempo, abbiamo avuto diversi fenomeni di questo tipo. Nel giro di una, massimo due settimane, siamo pronti ad iniziare i lavori di mitigazione del rischio frana”.

In pratica, verranno realizzate delle ulteriori barriere a protezione degli imbocchi della galleria: “Si tratta di barriere ad alto assorbimento di energia finalizzate a contenere eventuali movimenti rocciosi che possono interessare l’area – ha spiegato Valsecchi – ne verranno posizionate tre file, due saranno a protezione dell’imbocco a nord e una dell’imbocco a sud”.

Questo intervento andrà a completare la messa in sicurezza della galleria paramassi, realizzata verso la fine degli anni ’60 proprio a protezione della provinciale e della vicina ferrovia: “La struttura, lunga circa 70 metri, continua a svolgere egregiamente il suo lavoro – ha commentato Valsecchi – gran parte dei fenomeni franosi che si verificano sono limitati proprio dalla presenza della galleria paramassi, che abbiamo provveduto a rinforzare dopo l’episodio dello scorso anno”.

I lavori non richiederanno chiusure della provinciale, almeno non nei mesi estivi, per evitare disagi ai numerosi turisti e visitatori. Lo ha confermato il vicepresidente e consigliere delegato alla Viabilità della Provincia di Lecco Mattia Micheli: “Le chiusure saranno limitate a determinati tipi di lavorazioni, probabilmente riusciremo comunque a gestirle con i movieri” ha detto. “L’attenzione della Provincia verso questo tratto di Provinciale è sempre stata alta e dopo l’evento franoso dello scorso anno ci siamo subito attivati per la messa in sicurezza e per ottenere nuovi finanziamenti dedicati proprio a completare l’intervento. Un ringraziamento a Regione Lombardia, sempre attenta al nostro territorio” ha concluso Micheli.