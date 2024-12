Scuola De Amicis, grande successo per l’Open Day montessoriano

L’Open Day del 3 dicembre ha mostrato i materiali e i principi del metodo Montessori

La docente Nasatti Giancarla e il team Re.Mo hanno illustrato un progetto che mette al centro il bambino e il suo apprendimento attivo

LECCO – La Scuola Primaria De Amicis di Lecco nella sua sede temporanea di via Castagnera ha ospitato il suo primo Open Day a indirizzo montessoriano intitolato “Liberamente. La voce dell’ambiente e dei materiali”, un evento che ha attirato numerose famiglie interessate a conoscere più da vicino l’approccio educativo proposto. Un pomeriggio all’insegna della scoperta e dell’innovazione pedagogica quello di ieri, martedì, durante il quale genitori e bambini hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo di Maria Montessori, sperimentando materiali e metodi progettati per stimolare l’autonomia e la consapevolezza nei più piccoli.

La docente esperta Giancarla Nasatti, affiancata da un team di insegnanti in formazione grazie alla rete Re.Mo (Rete Montessori), ha accompagnato i partecipanti in un viaggio attraverso i principi fondamentali della pedagogia montessoriana. I materiali, cuore pulsante di questo metodo educativo, hanno permesso alle famiglie di toccare con mano il concetto di “bambino protagonista del proprio apprendimento”. L’obiettivo è chiaro: formare cittadini attivi e consapevoli, in grado di sviluppare un pensiero critico già dai primi anni di scuola.

Questo evento rappresenta l’inizio di un cambiamento importante per la De Amicis, sia a livello strutturale, grazie all’investimento dell’amministrazione comunale, sia nei contenuti didattici, con un approccio che ribalta il modello tradizionale e pone al centro il bambino (vedi articolo). A dimostrarlo, il grande entusiasmo con cui i genitori hanno partecipato all’evento, mostrando fiducia in un progetto educativo che si propone come innovativo e profondamente radicato nei bisogni dei piccoli studenti.

La presenza di nuove famiglie all’Open Day sottolinea come questa proposta abbia risposto a un’esigenza crescente nel territorio lecchese, affiancandosi all’esperienza positiva della Primaria di Erve, che ha già adottato questo modello con successo. Il Dirigente Scolastico Vittorio Ruberto ha espresso il suo ringraziamento a tutti coloro che, con impegno e professionalità, stanno contribuendo alla realizzazione di questa visione per il futuro della De Amicis.