Servizio Civile Universale. 13 posizione aperte con l’Associazione Mosaico

E’ richiesto un impegno di 25 ore settimanali e un compenso mensile di 507,30 euro

Le candidature sono aperte fino al 18 febbraio

LECCO – Sono disponibili tredici posizioni per il Servizio Civile Universale in tutta la provincia di Lecco con l’Associazione Mosaico. Le opportunità si concretizzano presso gli enti associati e sono aperte a candidati maggiorenni, che non abbiano ancora compiuti 29 anni. A livello regionale, l’Associazione Mosaico, che nel 2025 celebrerà i 25 anni di attività, offre complessivamente 336 posizioni.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 14 di martedì 18 febbraio (i dettagli sulla presentazione delle domande, i requisiti, e le schede dei progetti sono visionabili sul sito mosaico.org: nella sezione Partecipare, tra i bandi aperti di Sevizio civile). I giovani, a cui si chiede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi, ricevono un compenso mensile di 507,30 euro.

I progetti che saranno realizzati sul territorio provinciale si articolano in cinque ambiti di intervento: Persone con disabilità, Cura e conservazione delle biblioteche, Servizi all’infanzia, e Animazione culturale per i minori. Ogni progetto, ideato dall’Associazione Mosaico, risponde alle specifiche esigenze degli enti associati e del territorio in cui i giovani volontari svolgeranno la loro attività.

Nel settore culturale, le opportunità si trovano nelle biblioteche, dove le attività spaziano dalle mansioni più ‘”classiche”, come il prestito e il riordino del materiale librario, fino al supporto nell’organizzazione e gestione di eventi. Numerosi progetti riguardano poi le attività con i più piccoli, presso gli asili, in affiancamento alle educatrici. È anche possibile svolgere l’esperienza di Servizio Civile in un centro aggregativo, partecipando a progetti di prevenzione e benessere della comunità.

Un’altra importante opportunità riguarda il supporto alle persone con disabilità, dove i volontari affiancheranno gli operatori nelle attività quotidiane, come quelle ludico-ricreative o nei laboratori, e parteciperanno alle riunioni di staff. Infine, un altro progetto si concentra sull’assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.

“Il Servizio civile – afferma Claudio Di Blasi, presidente di Associazione Mosaico – offre ai giovani la possibilità di fare un’esperienza in ambienti di lavoro complessi, con una modalità che possiamo definire protetta perché supportati e guidati da specifiche figure di riferimento che lavorano in quei settori. I singoli progetti rispondono alle esigenze specifiche degli enti associati, e quindi aiutano a migliorare i servizi sul territorio, oltre a essere un elemento di crescita e sviluppo per i giovani che si impegnano in questi percorsi”.

Inoltre, aggiunge: “Per gli operatori volontari, si tratta di un’attività retribuita che, grazie alla supervisione del personale dell’ente, consente di acquisire competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro. Non meno importante è il percorso formativo, sia generale che specifico, che gli operatori volontari seguono, con il supporto costante dell’Associazione Mosaico, dalla presentazione della domanda fino al termine del Servizio Civile. Tra i vantaggi di questa esperienza, c’è anche la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale, riservata a chi ha completato il Servizio Civile”.

“Complessivamente, i progetti attivi nei territori di Lecco e Monza Brianza (per un totale di 29 posizioni) hanno ricevuto un finanziamento di 219.559 euro, risorse che saranno quasi interamente destinate agli assegni mensili degli operatori volontari durante l’anno di servizio” spiegano dall’Associazione Mosaico.

Infine, anche quest’anno, l’Associazione Mosaico ripropone la mappa interattiva (consultabile a questo link: https://bit.ly/49MRAo9) per aiutare i giovani a individuare le posizioni aperte sul territorio.