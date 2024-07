Shopping di sera ‘conquista’ il centro, negozi aperti e tanti sconti

L’iniziativa si conferma una preziosa attrattiva per cittadini e turisti

In tanti hanno affollato il centro cittadino giovedì sera, soddisfatti i commercianti

LECCO – Continuano i giovedì estivi di Shopping di sera, iniziativa di Confcommercio Lecco giunta alla sua 23^ edizione. Una quarantina le attività che hanno aderito, tenendo aperto in orario serale (fino alle 23).

Dopo una partenza un po’ sottotono a causa del brutto tempo l’iniziativa ha ritrovato il suo successo, confermandosi una preziosa attrattiva non solo per i cittadini di Lecco ma anche per i turisti, sempre più numerosi in città.

Anche ieri sera, giovedì, in tanti hanno scelto di passeggiare guardando le vetrine e facendo acquisti approfittando dell’apertura straordinaria dei negozi e dei saldi, iniziati il 6 luglio. Un “movimento” che ha fatto bene anche alla ristorazione, con bar, ristoranti e gelaterie affollati di clienti.

Da parte dei commercianti c’è soddisfazione: “Abbiamo faticato un po’ all’inizio delle aperture serali per via del meteo che non incoraggiava le uscite – raccontano alcuni – poi però è arrivata l’estate e il lavoro è andato bene. Anche i saldi aiutano, sicuramente: in molti non sono ancora andati in vacanza e in previsione delle partenze fanno acquisti convenienti”.

Oscar Riva, commerciante e presidente di Federmoda Lecco, ha confermato il trend: “Abbiamo avuto un inizio stagione anomalo con il brutto tempo, solitamente già da fine aprile-maggio lavoriamo di più – ha detto – stiamo però recuperando: i giovedì di Shopping sotto le Stelle sono sempre una bella occasione per uscire a fare due passi e magari degli acquisti, ora con valide offerte. C’è un bel movimento anche grazie agli eventi di intrattenimento come ad esempio il Lecco Jazz Festival in questi giorni: vediamo che la gente ha voglia di uscire e godersi queste belle serate estive. L’auspicio per il prossimo anno è quello di avere più negozi aderenti all’iniziativa“.

Giovedì prossimo, 26 luglio, sarà l’ultimo di questa edizione di Shopping di sera ma le previsioni di Riva sono positive: “Se il tempo tiene, saranno mesi di grande lavoro”.