TEDx Lecco entra nel vivo: 8 speaker d’eccezione per la seconda edizione

Appuntamento il 28 settembre al Cenacolo Francescano

Ecco tutti gli speaker ospiti dell’edizione 2024

LECCO – Sempre più vicina la seconda edizione di TEDX Lecco: meno di un mese all’evento di Sabato 28 settembre 2024 dalle ore 14.00, presso il Teatro Cenacolo Francescano.

Tutti gli Speaker dell’edizione 2024

1. Cecilia Nostro “La mia più grande motivazione è aiutare le persone a incrociare la propria forma smagliante.” Osserva e scopre la GenZ in tutti i modi possibili aiutando le aziende a vincere quel fraintendimento generazionale di un mondo che viaggia veloce come il vento e che si ha il timore di surfare senza pregiudizi. Nata ad Alba nella terra del buon vino, del tartufo e della Nutella, cresciuta correndo su e giù per le colline sognando la vita in città, ha studiato business e marketing in Italia, in Svizzera e in SudAmerica. La sua sfida e tutte le sue energie ora sono investite nel studiare la GenZ. E con lei andremo dritti al loro cuore della loro unicità. 2. Simone Manigrasso Classe 1990, nel 2013 in seguito ad un incidente in moto gli è stato amputato il piede sinistro ma la passione era così grande che ha comprato una nuova moto e con delle modifiche è riuscito a tornare a guidarla, anche in pista. Nel 2015/16 ha iniziato a fare atletica con una protesi sportiva per riprendersi fisicamente e psicologicamente dal trauma. E da li non si è più fermato. La sua storia ci porterà a scoprire la sua unicità di essere umano. 3. Dule Xhuliano Che cosa distingue l’essere umano dalle altre belve che popolano il globo terracquo? Se per essere umano intendiamo un investitore homemade in valute cripto, che gioca a padel e ascolta in maniera ossessiva i podcast: probabilmente nulla. Ma negli altri casi la risposta è più complessa. Con l’intervento del comico e scrittore Dule Xhuliano scopriremo che è la risata a distinguerci. “L’unico animale che ride è l’essere umano. Perché se è vero che da un punto di vista cosmico non siamo unici, da un punto di vista comico è tutta un’altra storia”. 4. Atchugarry Pablo Pablo Atchugarry è lo scultore uruguaiano, conosciuto per le sue opere astratte. I suoi lavori sono inclusi in collezioni sia pubbliche che private. Atchugarry risiede a Lecco e a Manantiales in Uruguay. Con lui si parlerà dell’ Essere Umani come parte di un ecosistema magnifico nella sua complessità in cui l’uomo è una parte minore di un equilibrio più grande, rispettando il quale ha l’opportunità di essere libero e creativo. 5. Xiniaris Christodoulos Christodoulos Xinaris è Coordinatore delle Ricerche per la sede milanese dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, e Responsabile del Laboratorio di Organ Regeneration. In questo TED Talk, il Prof. Christodoulos Xinaris intraprenderà un lungo viaggio, dalla formazione “miracolosa” della vita dalla polvere cosmica fino a esplorare come siamo evoluti fino a diventare gli esseri coscienti, e sfiderà l’idea che abbiamo di noi stessi, la nostra comprensione della realtà, del libero arbitrio e della nostra esistenza. 6. Donti Nicola Ricercatore entusiasta delle relazioni profonde che legano i diversi ambiti del sapere, pone al centro della sua attività la formazione della persona attraverso l’utilizzo di metodologie e tematiche che spaziano dalla filosofia alla psicologia, dall’arte alla letteratura, dalla scienza alla spiritualità, sistematizzati all’interno di una cornice umanistica e umoristica. “L’uomo: un meraviglioso errore” sarà il titolo del suo intervento che siamo certi porrà lo spettatore e noi tutti in un punto totalmente diverso da quello in cui tutti ci poniamo spesso. 7. Guido Scorza Avvocato, giornalista e professore a contratto di diritto delle nuove tecnologie e privacy, attuale componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Con lui si affronterà il tema di “come restare umani sapendo di poter diventare super-umani?” 8. Claudio Belotti Claudio Belotti è un rinomato Executive Coach, esperto in Coaching, PNL e Dinamiche a Spirale, grazie alla carriera internazionale che si estende per oltre tre decenni. È noto per il suo stile pratico ed efficace, il suo orientamento al business e la sua capacità di ottenere risultati nello sviluppo degli esseri umani. Con lui si affronterà il tema delle Relazioni Umane come tratto distintivo dell’uomo.

I presentatori

A presentare TedX Lecco 2024 Massimo LoNigro, giornalista e conduttore di Non Stop News su RTL 102.5, collabora con l’Università IULM e coordina gli studenti della radio d’Ateneo e Ludovico Antonelli, partito come comandante e sales nel settore yachting, poi ha cambiato rotta: ora è sales manager e cantante per passione.

L’intrattenimento

L’evento vede anche la presenza di Davide Combusti, in arte The Niro, cantautore e polistrumentista, che ha diviso il palco durante la sua carriera con tanti nomi illustri del panorama musicale mondiale come Deep Purple, Lou Barlow, Badly Drawn Boy, Amy Winehouse, Carmen Consoli. Il pubblico di TedX potrà godere anche del suo intrattenimento. Un evento nell’evento che unisce, essere umani, cultura, storia, esperienze, studio, tecnologia e musica.

Eventi come TedX sono resi possibili grazie all’incontro tra l’associazione culturale e imprenditori e aziende pioniere che scelgono di investire nel territorio.

La biglietteria dell’evento è aperta e i biglietti sono limitati www.ciaotickets.com/it/biglietti/TEDxLecco-Essere-Umani Prezzo 40€