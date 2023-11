Mamma Eleonora lancia raccolta fondi per il progetto autismo-viaggi

L’obiettivo è riuscire a far partire un corso online per aiutare le famiglie con figli autistici a organizzare dei viaggi, vincendo paure e timori legati al cambio di routine

Il racconto di Eleonora Redaelli di Robbiate: “Davide mi ha insegnato un nuovo modo di viaggiare”

ROBBIATE – Una raccolta fondi su Gofundme per promuovere un corso online e aiutare le famiglie con figli autistici a organizzare viaggi e trasferte vincendo paure e timori legati al cambio di routine.

A lanciarla è Eleonora Redaelli, mamma di Davide, un ragazzo autistico. Amante dei viaggi, Eleonora ha visto stravolgere il modo in cui aveva sempre vissuto la sua passione per le trasferte in giro per il mondo, da quando nel 2021 ha ricevuto la diagnosi di autismo per il figlio, ma non si è mai scoraggiata e ha deciso di raccontare, attraverso un blog e un libro, la sua esperienza per condividere con altre famiglie i traguardi raggiunti con suo figlio.

Una condivisione che ora vuole trasformarsi in qualcosa in più, attraverso l’organizzazione di un corso online dove spiegare alle famiglie con figli autistici come organizzare un viaggio che non trascuri esigenze e bisogni di tutti.

“In questi anni, Davide mi ha insegnato un nuovo modo di viaggiare e questo mi ha spinto a pensare a un corso on-line, basato sulle nostre esperienze, per aiutare famiglie con figli autistici a prendere confidenza con i viaggi e partire in tranquillità – racconta questa mamma intraprendente e determinata -. Nel corso affronterò tanti argomenti, tutti legati all’organizzazione dei viaggi, che per me è sempre stata una passione, ma con particolare attenzione alle necessità di bambini autistici. Per un bimbo autistico, è fondamentale avere dei punti di riferimento, così “partire” cambiando riferimenti e routine per loro può essere molto complicato e stressante”.

Una situazione delicata che spinge molte mamme e molti papà alla rinuncia per lasciare il bambino nella tranquillità del proprio ambiente: “Lo stesso è successo inizialmente anche a me, ma ben presto ho imparato quanto sia importante per questi bimbi fare esperienza vera, conoscendo il territorio, andando in giro”.

Nel corso verranno affrontati diversi argomenti: dall’importanza della routine anche durante gli spostamenti alla capacità di far leva sugli interessi dei figli per organizzare gli spostamenti passando alla creazione di percorsi adatti fino alla creazione di giochi personalizzati di abbinamento con i luoghi da visitare. Non solo, verranno spiegato come creare un’agenda visiva per gli spostamenti e verrà posto l’accento sull’importanza di consolidare la gita fatta per allargare la zona di confort del bimbo e renderlo più sicuro di sé e di ciò che lo circonda, così da poter partire poi per nuove mete.

“Si tratta di un percorso impegnativo per me, sia a livello di tempo che economico, anche perché mi devo appoggiare ad esperti e professionisti per la creazione delle applicazioni di supporto, dei video, dell’editing” puntualizza Eleonora, sottolineando di aver appena aperto un’attività personale (Aba-Work di Redaelli Eleonora), proprio per affrontare tutte queste spese.

La raccolta fondi online rappresenta quindi il canale per trovare i contributi necessari per per portare avanti il mio progetto.