Abbadia. Parco Ulisse Guzzi, a inizio novembre primo lotto concluso

Quasi completate le due strutture, chiosco e padiglione d’ingresso

In affidamento i lavori per il secondo lotto che prevede bagni pubblici, campo da beach volley e collegamenti nel parco

ABBADIA – Il primo lotto del Parco Ulisse Guzzi si appresta a essere concluso, a poco più di un anno di distanza da quando gli interventi presero il via. “Il grosso ormai è fatto, entro i primi di novembre porteremo a termine questo primo step”, fa sapere Roberto Sergio Azzoni, sindaco di Abbadia Lariana.

In corso le ultime lavorazioni prima della chiusura del cantiere con le due strutture interessate da questa prima parte d’intervento prossime a essere ultimate, futuri punti di aggregazione del parco: si tratta del nuovo chiosco (“di cui è stato posto il perimetro”), definito anche padiglione polifunzionale, caratterizzato da vetrate apribili e con doppia copertura, posto in prossimità del lago in sostituzione del precedente, che ospiterà un bar con zona di servizio e bagni. A monte invece, dove si trova l’entrata principale del parco, il padiglione delle feste dotato di cucina che permetterà alle associazioni di organizzare manifestazioni ed eventi, avendo peraltro un’area antistante fruibile e coperta da tettoia. Entrambi gli edifici sono stati realizzati servendosi di coperture e materiali simili e potranno essere sfruttati tutti i mesi dell’anno.

Interventi del primo lotto che sono stati segnati da uno spiacevole episodio di vandalismo che ha visto la distruzione di alcuni pannelli nell’area cucina del padiglione all’ingresso del parco. Questo accadeva nei primi giorni di settembre. Gesto riprovevole che tuttavia non ha rallentato le opere: “In due giorni abbiamo ripristinato il tutto”, ha precisato il primo cittadino.

Una prima fase dei lavori costata 650 mila euro, 500 dei quali coperti dal bando “Rigenerazione urbana” di Regione Lombardia mentre 150 mila giunti da fondi comunali. Aggiungendo gli altri interventi in programma l’opera arriverà a costare oltre un milione di euro.

“Per quanto riguarda il secondo lotto invece stiamo affidando l’incarico esecutivo – comunica Azzoni – oneroso ma meno impegnativo rispetto a quello che stiamo concludendo perché non ci sono strutture vere e proprie. A essere realizzati saranno i bagni pubblici, il campo da beach volley e i percorsi di collegamento (che permetteranno di attraversare il parco)”. Rispetto alla posizione attuale, il campo da beach volley verrà collocato in una zona periferica del Parco Ulisse Guzzi accanto a bagni, docce e padiglione d’ingresso. In un futuro l’intento potrebbe essere quello di gestire i servizi appena citati in maniera indipendente rispetto al resto dello spazio verde, qualora si decidesse di limitare l’accesso all’area di notte con un cancello per garantire maggiore sicurezza.

Il nuovo volto del “fiore all’occhiello” di Abbadia sta prendendo forma e, una volta ultimato in tutte le sue parti, il parco potrà essere vissuto in tutte le stagioni dell’anno.