Abbadia. Vandalizzato il cantiere del Parco Ulisse Guzzi: “Offesa alla comunità”

L’atto riprovevole compiuto da ignoti nella notte tra domenica e lunedì

“Non permetteremo che simili gesti compromettano il nostro impegno”. Forze dell’ordine alla ricerca dei responsabili

ABBADIA – “Un’offesa alla nostra intera comunità”. E’ ferma la condanna di Roberto Sergio Azzoni, sindaco di Abbadia verso gli atti vandalici avvenuti questa notte, tra domenica e lunedì, all’interno del cantiere dell’area cucina del nuovo Parco Ulisse Guzzi.

I danni, causati da ignoti, rappresentano un gesto vile e inaccettabile, che colpisce un

progetto fondamentale per la comunità e destinato a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, come ci ha tenuto a sottolineare lo stesso primo cittadino: “Questi atti non solo danneggiano una struttura pubblica in fase di realizzazione, ma offendono la nostra intera comunità. Non permetteremo che gesti del genere compromettano il nostro impegno per il bene comune e la buona riuscita di un’opera strategica”.

Il Comune di Abbadia Lariana si è già attivato per denunciare l’accaduto alle autorità competenti, affinché i responsabili vengano individuati e puniti secondo la legge.

“Il Parco Ulisse Guzzi rappresenta un importante investimento per Abbadia e l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a proseguire i lavori senza farsi scoraggiare da questi episodi. L’obiettivo rimane quello di consegnare il prima possibile alla comunità uno spazio moderno, sicuro, dotato di videosorveglianza, e accogliente per tutti i cittadini”.