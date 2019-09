Caos treni per le Frecce Tricolori, i pendolari: “Purtroppo è la nostra quotidianità”

Linea ferroviaria Lecco – Sondrio in tilt ieri in occasione dello show delle Frecce tricolori a Varenna

Il Comitato pendolari: “Quanto successo è davvero drammatico, ma purtroppo è la nostra quotidianeità”

VARENNA / MERATE – “Purtroppo la situazione è davvero brutta, ma è brutta quella che viviamo ogni giorno. Ogni giorno noi pendolari viviamo situazioni del genere e purtroppo non ci sono prospettive migliori”. E’ un commento amaro quello che arriva da Francesco Ninno, portavoce del comitato dei pendolari del Meratese relativamente al caos registrato ieri, domenica, lungo la linea Lecco – Sondrio in occasione dello Show delle Frecce Tricolori.

Centinaia di persone sono rimaste bloccate in stazione a Lecco non riuscendo a salire sui treni. Una situazione assurda che ha creato esasperazione e rabbia tra le tante persone che avevano scelto di usare il treno per raggiungere la Perla del lago. Trenord, con una nota, ha rispedito agli organizzatori le inefficienze registrate ieri. Ma per i pendolari le “scuse” non reggono. “E’ successa la stessa identica cosa l’anno scorso a Como a Natale in occasione della festa dei balocchi, quando non si era riusciti a prevedere e organizzare l’afflusso di persone che prendono in treno”.

Un’ipotesi, quella della mobilità su ferro, che resta ancora una scelta nonostante i tanti disservizi registrati: “La gente ha voglia e necessità di utilizzare il treno. Ma purtroppo la situazioni drammatica. E spero vivamente che si faccia qualcosa in vista delle Olimpiadi in Valtellina del 2026. Da mesi, come pendolari, chiediamo di essere convocati alla conferenza regionale del trasporto pubblico, ma questo non avviene nell’indifferenza generale di tutti”.