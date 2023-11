Dervio accoglie i turisti con un nuovo look: le attrazioni sul ponte della ferrovia

Barche a vela, Torre di Orezia e Corenno Plinio svettano sopra il ponte ferrovia

DERVIO – Entrare a Dervio adesso avrà tutto un altro impatto sui turisti. Il ponte della ferrovia situato all’ingresso del paese non è più uno spazio pubblicitario: sui cartelloni montati sulla struttura campeggiano attrazioni derviesi come vela, lungolago, Corenno Plinio e Castello, insieme a un messaggio di benvenuto per chi raggiunge la località sul lago.

Questo progetto, che ha dato nuova luce all’ingresso di Dervio, è stato avviato dall’Amministrazione comunale oltre un anno fa e dopo il parere favorevole di Rfi, a cui il Comune rivolge i suoi ringraziamenti, si è proceduto al consolidamento delle strutture e alla predisposizione dei grandi pannelli da esporre. Sono state scelte immagini caratterizzanti del paese a partire da inquadrature di Corenno, barche a vela e la Torre Orezia a cui sono stati aggiunti messaggi in italiano e in inglese, sia di benvenuto sia di invito a visitare Corenno, oltre che di valorizzazione degli sport velici.

“Abbiamo voluto ridare dignità a questo spazio – spiegano gli amministratori comunali – che nel tempo era stato abbandonato. Ora i cartelloni, che un tempo erano pubblicitari, promuovono Dervio e danno il benvenuto a chi giunge in paese. Siamo una località turistica e il turismo è molto importante economicamente per la comunità per cui è necessario fare interventi qualificanti come questo. Non ci si ferma qui perché è in fase di sviluppo un progetto di riqualificazione più totale dell’area di accesso con l’obiettivo di rendere sempre più accogliente il nostro paese, sia per i turisti sia per i derviesi”.