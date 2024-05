Incredibile successo per Michy Motor Day ad Abbadia

Due giorni di motori e solidarietà in ricordo di Michy

Paracadutisti, acrobazie in macchina e in moto, veicoli storici, bancarelle e musica in vero “spirito” Michy

ABBADIA – Motori e solidarietà si sono incontrati ancora una volta grazie al Michy Motor Day, decretando per la manifestazione un successo memorabile anche per l’edizione 2024, la settima. Ad aleggiare per tutto il tempo in mezzo ai tantissimi partecipanti lo spirito di Michy, portato via da un sarcoma osseo a soli dieci anni: dopo la terribile perdita i genitori, papà Stefano Barra e mamma Paola, decisero di fondare l’associazione “Michy sempre con noi” con il supporto di tanti amici per donare nuove tecnologie strumentali in campo oncologico pediatrico alla sanità. Tra le tante iniziative svolte, Michy Motor Day, a tenere viva la passione per i motori del figlio prematuramente scomparso, unendola alla beneficienza. Tutti i fondi raccolti durante l’evento andranno infatti all’Istituto dei Tumori di Milano, dove Michy è stato in cura nel reparto di pediatria oncologica.

Due giorni ricchi di eventi che hanno preso il via sabato con l’emozionante lancio dei Paracadutisti Lecco, seguito dallo spettacolo di moto acrobatiche dei del Moto Export Bikelife. Durante la prima serata, nel giardino della Parrocchia di San Lorenzo, tante specialità culinarie e la musica della Project Rock School di Mandello e degli storici Insidia ad allietare palati e orecchie.