Lario Reti. A Lierna avviati i lavori per rinnovare la rete idrica in via della Libertà

Nuove tubazioni in PEAD, allacciamenti e saracinesche di sezionamento per 273 mila euro

Le opere termineranno entro gennaio 2024 per dare vita a un sistema idrico più efficiente

LIERNA – Sono iniziate le opere di sostituzione della rete di distribuzione idrica in via della Libertà nel Comune di Lierna. Questo intervento, dal valore di 273 mila euro, è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR e rientra in una visione più ampia di miglioramento e controllo della rete idrica del territorio seguendo studi dettagliati di modellazione idraulica.

Per garantire la fluidità dei lavori e incrementare la velocità di intervento su una rete obsoleta, complessa e con perdite ricorrenti, Lario Reti Holding ha deciso di realizzare in contemporanea la sostituzione delle due differenti reti di distribuzione poste in Via della Libertà, partendo da Piazza Tommaso Grossi e collegate rispettivamente ai serbatoi Cremeno e Maccallè.

Le principali opere includono la posa di nuove tubazioni in PEAD, per una lunghezza complessiva di circa 390 metri, la predisposizione di allacciamenti e la realizzazione di saracinesche di sezionamento della rete. Infine, una cameretta interrata per la riduzione della pressione sarà installata in prossimità di Piazza Tommaso Grossi.

Le operazioni si svolgeranno nel rispetto dei caratteri ambientali dell’area e tutte le attività di ripristino saranno attentamente eseguite per mantenere la continuità esistente: l’impatto visivo sarà minimale, con la maggior parte delle strutture completamente interrate, ad eccezione degli idranti.

Il progetto, che terminerà entro gennaio 2024, non garantirà solo un sistema idrico più

efficiente, ma preserverà quindi l’aspetto caratteristico di Via della Libertà.