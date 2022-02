Cornici a cuore per i “selfie” nei negozi di Mandello. Quaranta attività aderenti

L’iniziativa di Comune e commercianti per San Valentino e il municipio si colorerà di rosso

MANDELLO – Si avvicina San Valentino, il giorno degli innamorati che come ogni anno ricorre il 14 febbraio, ed anche questa festa è occasione di collaborazione tra i commercianti e amministrazione comunale di Mandello

“Come assessore al Commercio ed al Turismo ho pensato a qualcosa di semplice, uguale per tutti, ma nello stesso tempo di effetto e anche ‘social’ – spiega Silvia Nessi – Per tutte le attività aderenti sono disponibili delle grandi cornici gonfiabili a forma di cuore per invitare i clienti e gli avventori a scattarsi un selfie e taggare @ilnomedelnegozio e @visitmandello“.

La distribuzione del materiale, consistente nel grande cuore rosso e nella locandina dedicata, è iniziata in questi giorni “e quindi – aggiunge l’assessore – da martedì 8 febbraio fino al giorno di San Valentino tutti i cittadini e i turisti potranno scattare la propria foto e pubblicarla sui social”.

Sono ben 40 le attività che hanno aderito. “E’ questo il segno che la bella squadra nata all’inizio della pandemia con ‘Mandello a Domicilio’ e che ci ha permesso di tenerci saldamente vicini in un momento in cui il Covid-19 ci teneva distanti gli uni dagli altri, è sempre viva ed attiva – rimarca Silvia Nessi – Nel 2020 abbiamo scoperto quanto sia bella e utile la condivisione soprattutto nei momenti più difficili, quando tutti noi abbiamo visto le nostre attività chiuse all’improvviso, le strade vuote e non avevamo certezze. Per tutti questi motivi il senso di unità che nasce anche dalla semplice partecipazione ad un’iniziativa comune è uno stimolo per tutti noi a continuare a credere nel nostro lavoro e nelle nostre attività”.

Inoltre, per l’occasione il municipio di Mandello nelle serate del 11 – 12 – 13 – 14 febbraio sarà illuminato di rosso.

Di seguito l’elenco delle attività aderenti:

Parafarmacia del Lario

Karisma

Petali

Ristorante Grigna

Country & Natural Home

Bunny’s

La Quinta Arte

Gioielleria Nani

Moioli e Rizzi

Cicli Scenini

Elena Estetica

Ottica Lovat

Nicolis

Erboristeria dottoresse Brioschi e Cordioli

Bisbino

Linea Scuola Ufficio di Valentina

Sibella Merceria

MCL Casa del Mobile

Il Mondo di Viviana

Ristorante Il Giardinetto

Comini & Bedognè

Gocce di moda

Shampoomania

Bar Kikera

Bellezza in Movimento

Aliprandi Arreda Via Manzoni

Il Regalo di Panizza

Macelleria Bottazzi

Conca srl

Gelateria Rolly

Stay Tune

LP Intimo

Bar Veliero

F.lli Brusa

Capogiro di Elena

Foto Studio Gala

Mamma Ciccia Bistrot

Le Cose Mandello