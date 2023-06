Spiagge Abbadia. Raccolta rifiuti e cestini potenziati, forse torneranno i vigilantes

Accessibilità alle spiagge invariata rispetto al 2022

Il sindaco Azzoni: “Stiamo pensando a cestini ‘intelligenti’ per il futuro. I vigilantes? Valuteremo più avanti in base alle necessità”

ABBADIA – “Non ci sarà nessuna novità quest’anno, proseguiremo seguendo la linea percorsa negli ultimi due anni“. Con poche e semplici parole il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni ha spiegato come sarà per questa stagione l’organizzazione e la gestione delle spiagge, che dal Parco di Chiesa Rotta arrivano fino al Parco Ulisse Guzzi, senza contare il litorale di Pradello, tra Lecco e Abbadia.

“Continueranno le concessioni date dall’Autorità di Bacino ai gestori dei chioschi, inclusa la spiaggia di Pradello, e del campeggio”, prosegue il primo cittadino. Non si parla al momento di ticket o altre modalità d’accesso agli spazi, salvo quelli in cui si trovano i lettini.

Se in termini di spiagge non risultano nuove, dal lato rifiuti qualche introduzione c’è stata: “Abbiamo potenziato lo svuotamento dei cestini insieme a Silea – continua Azzoni – così da aumentare il decoro, e ne abbiamo introdotti di nuovi. In futuro, se i fondi PNRR lo consentiranno, pensiamo di posizionare cestini ‘intelligenti’ nelle aree, compattatori di rifiuti”.

L’anno scorso, a estate inoltrata, erano arrivati a sorvegliare il litorale anche i ‘vigilantes’. Alla domanda se anche quest’anno saranno presenti il sindaco risponde così: “Vediamo che necessità avremo, li abbiamo previsti nel bilancio. E’ ancora presto per pensarci: guardando al 2022, li avevamo chiamati nei mesi di luglio e agosto, quelli con più affluenza sul lago“.