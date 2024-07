Merate DiVino riempie la piazza: 700 percorsi degustativi acquistati

Successo per la degustazione enogastronomica all’ombra della Torre

Raggiunti numeri più alti della scorsa edizione. Vino, gin e prodotti gastronomici gustati dai partecipanti

MERATE – Diciotto etichette provenienti da sette cantine, 700 percorsi acquistati (un numero di gran lunga superiore ai 450 dello scorso anno) e Piazza Prinetti gremita: più che positivo il bilancio di Merate DiVino che sabato sera ha deliziato i palati dei partecipanti dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte.

Si conferma di successo la collaborazione tra Pro Loco e Consorzio Vini IGT Terre Lariane nel proporre la degustazione enogastronomica, giunta alla terza edizione, per far conoscere i sapori del territorio. Non solo vino, ma anche Imbergin per gli amanti del genere, nato proprio a Imbersago, prodotti gastronomici e truck food.

Fulcro della manifestazione Piazza Prinetti, dove i partecipanti hanno potuto ritirare il kit di benvenuto, scegliendo tra i due percorsi enogastronomici proposti, ma anche passeggiare, fermarsi a chiacchierare con i produttori, e naturalmente bere le etichette e gustare le pietanze proposte dalle aziende agricole. Ad accompagnare musica live e, a seguire, dj set.

Per gli avventori è stata offerta inoltre la possibilità di vivere due eventi in uno, attraverso il servizio navetta messo a disposizione dalla Pro Loco che dal centro di Merate portava a Cassina Fra Martino e viceversa per raggiungere e partecipare a Finalment l’è venerdè. Una sinergia tra territorio che, possiamo dire, ha pagato.

Vino, gastronomia, convivialità gli ingredienti che hanno saputo garantire la buona riuscita di Merate DiVino.

Le cantine

Terrazze di Montevecchia (Montevecchia, LC)

– Etichette base: PINCIANELL BIANCO TERRE LARIANE IGT

– Etichette premium: BB SPUMANTE METODO CLASSICO DOSAGGIO ZERO, SA’LES

ROSSO AFFINATO IN BARRIQUE TERRE LARIANE IGT

Vigna Casati (Merate, LC)

– Etichette base: ROSATO TERRE LARIANE IGT

– Etichette premium: METODO CLASSICO BRUT

La Costa (La Valletta Brianza, LC)

– Etichette base: BRIGANTE BIANCO TERRE LARIANE IGT, ROSATO TERRE LARIANE IGT

– Etichette premium: SOLESTA BIANCO TERRE LARIANE IGT, SANGIOBBE ROSSO TERRE LARIANE IGT

Azienda Agricola Concordia (Fino Mornasco, CO)

– Etichette base: SOCO BIANCO TERRE LARIANE IGT, FINES ROSSO TERRE LARINE IGT

Azienda Agricola Runch (Montevecchia, LC)

– Etichette base: VEGIA BIANCO TERRE LARIANE IGT, LUPONE ROSSO TERRE LARIANE

IGT

– Etichette premium: CRESTA ROSSA BARRIQUE TERRE LARIANE IGT, BALZELLA

BIANCO MACERATO TERRE LARIANE IGT

Azienda Agricola Rossi Simone (Calolziocorte, LC)

– Etichette base: MERLOT IGT TERRE LARIANE

– Etichette premium: MERLOT BARRICATO IGT TERRE LARIANE

Azienda Agricola Cascina Migliorate (Galbiate, LC)

– Etichette base: LUNA BIANCO TERRE LARIANE IGT

Imbergin, il Gin delle distillerie imbersaghesi (Imbersago, LC)

– Etichette premium: IMBERGIN, GINOTTO

– Cocktail: IMBERTONIC, IMBERMULE, IMBERNEGRONI

Produttori gastronomici

Società Agricola Bagaggera (La Valletta Brianza, LC) – Assaggi del Forno

Azienda Agricola Latte & Terra (La Valletta Brianza, LC) – Formaggi Vaccini/Caprini & Salumi

Società Agricola I Gelsi (Cernusco Lombardone, LC) – Verdure fresche, grigliate, trasformate

Azienda Agricola Ghezzi (Merate, LC) – Formaggi

Truck food

TJB (Missaglia, LC) – Hamburger, Pollo Fritto, Patatine

Master Sciatt (Talamona, SO) – Sciatt e Pizzoccheri Valtellinesi

