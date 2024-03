Merate: nasce lo spazio informativo multiservizi per dare risposte integrate ai cittadini

Lo spazio informativo multiservizi è stato allestito nella dependance di Villa Confalonieri a Merate

Il progetto, promosso da Comune, Ambito e Retesalute, rientra in una linea di investimento del Pnrr

MERATE – Orientare e supportare i cittadini nella conoscenza e nell’accesso ai servizi sociali territoriali, dando loro l’occasione di conoscere le iniziative e le misure messe in campo sui temi della disabilità, non autosufficienza degli anziani, contrasto alla povertà, opportunità per i minori, adolescenti e giovani e dell’abitare.

Sono gli obiettivi dello spazio informativo multiservizi, in sigla Sim, inaugurato questa mattina, martedì 26 marzo, all’interno della Palazzina Cristina Trivulzio Belgiojoso, meglio conosciuta come la dependance di Villa Confalonieri, dove una volta aveva sede la Polizia locale e dove oggi trovano casa gli uffici dell’Inps e gli ambulatori dei medici associati.

Spazio strategico per via della vicinanza di questi servizi, il Sim nasce dalla collaborazione tra il Comune di Merate, l’ufficio di piano dell’Ambito di Merate e l’azienda speciale Retesalute all’interno della linea di investimento del Pnrr, quella della creazione delle Stazioni di posta, relativa al contrasto alla vulnerabilità.

Sarà aperto da settimana prossima, ovvero dal mese di aprile 2024, il martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 9 alle 13, caratterizzandosi come un luogo di ascolto, informazione, orientamento e condivisione. Anche la scelta dell’arredamento dei locali ha voluto sposare questa filosofia, optando per stanze accoglienti e luminose, in cui le persone potranno sentirsi a proprio agio e ricevere informazioni sui servizi offerti dal territorio e risposte alle proprie difficoltà. A riceverli ci sarà un assistente sociale che vaglierà richieste e bisogni, indirizzando eventualmente presso altre strutture.

“Con questa inaugurazione portiamo a compimento il piano di rivisitazione di questa palazzina, iniziata con il trasferimento dei locali dell’Inps. Siamo contenti di poter registrare un ulteriore potenziamento dell’offerta in ambito sociale destinata ai cittadini” ha puntualizzato il sindaco Massimo Panzeri, presente al taglio del nastro con tanto di fascia tricolore. Paolo Brivio, presidente dell’assemblea distrettuale dell’ambito di Merate, ha invece posto l’accento sulla duplice integrazione effettuata con questo spazio, capace di fornire “risposte integrate tra la pluralità di servizi del territorio, evitando che il cittadino venga rimpallato di sede in sede” e di operare per “un’integrazione, sempre più necessaria, tra i servizi sociali e quelli sanitari, grazie al lavoro sinergico tra Asst, Ats e medici di base”.

Auspicando che “questo spazio possa fungere da modello per altri luoghi”, Brivio ha ceduto poi la parola a Roberto Corbetta, presidente del Consiglio di amministrazione di Retesalute, che ha evidenziato l’importanza di uno sportello informativo per l’approccio con i cittadini.

“E’ un’idea che mette insieme tante esigenze” ha concluso Donatella Barberis, responsabile dell’ufficio di piano, accennando alla prossima apertura, molto probabilmente il prossimo anno, di una stazione di posta a Robbiate, ovvero di una struttura che offrirà alloggi temporanei e servizi di prima accoglienza di tipo socio educativo per promuovere l’autonomia delle persone e delle famiglie a rischio di povertà ed emarginazione.