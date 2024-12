Merate, riaprono i cortili del Palazzo Prinetti: un regalo di Natale alla città

Sabato l’inaugurazione del presepe allestito nel cortile del Pozzo

La riapertura è stata resa possibile dopo i lavori di messa in sicurezza dei cortili sponsorizzati da un privato

MERATE – Sabato 21 dicembre alle ore 11.30 verranno riaperti i cortili di Palazzo Prinetti. Dopo un attento lavoro di verifica e messa in sicurezza, seguito dalla pulizia degli spazi, i cortili della storica dimora meratese, simbolo della città, tornano a essere accessibili al pubblico.

L’intervento è stato possibile grazie alla sponsorizzazione di un privato che si è sobbarcato i costi dei lavori di messa in sicurezza dei cortili esterni, chiusi al pubblico da diversi anni.

In occasione della riapertura, nel suggestivo cortile “del pozzo” sarà inaugurato un presepe, che resterà visitabile fino al 12 gennaio 2025. Questo allestimento, curato con passione, rappresenta un messaggio profondo di riflessione e speranza. “Il presepe nel cortile di Palazzo Prinetti vuole essere un messaggio che ci ricorda le radici della nostra salvezza,” afferma don Mauro Malighetti, prevosto di Merate.

Che non può non rivolgere un ringraziamento, insieme al Comune, a chi ha permesso di arrivare a tagliare un traguardo tanto atteso: “Si ringraziano sentitamente le maestranze, i benefattori che hanno contribuito con impegno e generosità alla risistemazione dei cortili e all’allestimento del Presepe e il Comune per il supporto e coordinamento. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di condivisione e riscoperta delle tradizioni, in un luogo simbolo della nostra comunità che riapre nelle parti esterne per tutta la Città per riscoprirne la bellezza e il valore”.