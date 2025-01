Brivio che dona scende in campo per aiutare l’Opera San Francesco

Sabato 11 gennaio sul sagrato della chiesa San Leonardo si terrà una raccolta di giubbotti e giacche invernali per uomini

L’iniziativa è a sostegno dell’Opera San Francesco che, nei giorni scorsi, ha diffuso un appello

BRIVIO – Una raccolta straordinaria di giubbotti invernali pesanti da uomo sul sagrato della chiesa di San Leonardo.

Il gruppo Brivio che dona ha deciso di raccogliere l’appello lanciato dall’Opera San Francesco di Milano, dal 1959 è il punto di riferimento per i poveri, organizzando una raccolta di indumenti per sabato 11 gennaio dalle 8.30 alle ore 16.

“La richiesta riguarda esclusivamente giubbotti e/o giacche a vento invernali pesanti da uomo puliti e in buono stato” spiegano le volontarie esplicitando quindi di non presentarsi all’appuntamento con pantaloni, coperte, vestiti da donna o altro.

“I capi che verranno portati saranno visionati dalle volontarie dinnanzi al donatore, prima di averli lasciati, per far sì, che nel caso di indumento sporco, rotto o non richiesto, ritorni direttamente al mittente” aggiungono gli organizzatori.