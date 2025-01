Casatenovo, giornata della memoria: tre appuntamenti per non dimenticare

Conferenza, letture nelle scuole e un film per riflettere in occasione della Giornata della memoria

Quest’anno ricorre l’80esimo anniversario della liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz

CASATENOVO – Tre appuntamenti per non dimenticare. E’ quanto organizza il Comune di Casatenovo in occasione della giornata della memoria, istituita il 27 gennaio in occasione dell’anniversario (quest’anno è l’80esimo) dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento e sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau.

Si comincia sabato 25 gennaio alle 16 in sala consiliare con la conferenza “La costruzione di un nuovo ordine europeo. La Germania nazista 1939-1944” a cura del professor Gustavo Corni, già professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Trento, che metterà a fuoco come il programma hitleriano avrebbe voluto rimodellare l’Europa.

L’iniziativa rientra nel progetto “Percorsi nella memoria” del Consorzio Brianteo Villa

Greppi, che ogni anno offre occasioni di approfondimento diffuse sul nostro territorio

attraverso conferenze, spettacoli teatrali, film ospitati dai Comuni aderenti al progetto,

con l’obiettivo di proporre un percorso di conoscenza che vada al di là della rituale

rievocazione.

Il 27 gennaio invece il gruppo dei lettori volontari della Biblioteca di Casatenovo entrerà

nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado per aiutare gli studenti

a riflettere sulla Shoah e sulla barbarie nazifascista attraverso la lettura di brani

appositamente scelti.

“Il ruolo della Scuola nella trasmissione della memoria è infatti di

fondamentale importanza perché, come ha ricordato il Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella, “la memoria non è gettare lo sguardo su una fotografia che sbiadisce con il trascorrere del tempo. Ma un sentimento civile, energico e impegnativo. Una passione autentica per tutto quello che concerne la pace, la fratellanza, l’amicizia tra i popoli, il diritto, il dialogo, l’eguaglianza, la libertà, la democrazia”” precisa Gaia Maria Giulia Riva, assessora alle Politiche culturali.

Infine lunedì 27 gennaio all’Auditorium di Casatenovo verrà proiettato il film intitolato

“Liliana”, dedicato alla Senatrice Liliana Segre, a cui l’Amministrazione Comunale ha

conferito nel 2019 il titolo di cittadina onoraria di Casatenovo.