Casatenovo: topi a scuola, riapre l’asilo di Valaperta

Da mercoledì riprendono le attività didattiche alla scuola dell’infanzia di Valaperta sospese da giovedì scorso

Il sindaco Galbiati: “Le verifiche hanno dato esito positivo e l’intervento di sanificazione è concluso”

CASATENOVO – Riaprirà domani, mercoledì, la scuola materna di Valaperta, chiusa da giovedì scorso a seguito del rinvenimento di escrementi riconducibili al passaggio di topi all’interno e nel giardino della struttura deputata a ospitare l’attività dei bambini di età compresa tra 3 e 6 anni.

A darne notizia è l’amministrazione comunale tramite il sindaco Filippo Galbiati che ha fatto sapere che le verifiche hanno dato esito positivo, permettendo così di terminare le operazioni di sanificazione, commissionate dal Comune a un’azienda specializzata nel settore.

In un primo momento, settimana scorsa, si era sperato di riuscire a risolvere la questione in pochi giorni predisponendo la chiusura della scuola materna solo per due giorni, giovedì e venerdì. Domenica invece, a fronte del mancato riscontro della presenza di topi, l’amministrazione comunale aveva prorogato di due giorni la chiusura, arrivando a ipotizzare il trasferimento dei piccoli alunni in un altro plesso qualora le operazioni di verifica non avessero dato esito positivo con il riscontro della presenza del o dei roditori.

Oggi la buona notizia dell’esito positivo della sanificazione con il ritorno dell’agibilità del plesso di Valaperta. “Ho chiesto all’Istituto comprensivo di informare l’Amministrazione comunale in tempo reale in caso dovessero emergere ulteriori problemi” conclude il sindaco tranquillizzando le famiglie dei piccoli alunni della scuola materna.