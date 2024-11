Cure palliative e DAT: un convegno a Merate per la consapevolezza

Il convegno dell’11 novembre, promosso dalle associazioni Fabio Sassi e ACMT, porta a Merate una riflessione sulla dignità della persona e il diritto alle cure palliative

MERATE – In occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative, Merate si prepara ad accogliere un evento di riflessione e approfondimento sul delicato tema delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), intitolato “Tempo e Consenso – DAT: Disposizioni Anticipate di Trattamento”. L’11 novembre, l’Auditorium G. Spezzaferri ospiterà il convegno organizzato dall’associazione Fabio Sassi ODV di Merate e dall’associazione ACMT OdV-ETS di Lecco, con il patrocinio del Comune di Merate.

L’incontro, rivolto sia ai cittadini che ai professionisti della salute, offre un momento di confronto su una delle questioni più sensibili del nostro sistema sanitario, a sette anni dall’approvazione della Legge 219/2017, che disciplina le DAT. Questa normativa consente ai cittadini di esprimere in anticipo la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, un diritto che mira a garantire dignità e rispetto anche in situazioni critiche, quando il paziente potrebbe non essere più in grado di comunicare le proprie scelte.

La serata avrà inizio alle 20:00 con la registrazione dei partecipanti e i saluti delle autorità locali. A moderare il convegno sarà il Dott. Luigi Maniglia, esperto mediatore e formatore, che guiderà le voci dei diversi relatori invitati. Tra i momenti principali, alle 20:40, la filosofa del diritto Prof.ssa Lorena Forni terrà una Lectio Magistralis dedicata alla Legge 219/2017, con un’analisi delle sue implicazioni sulla pianificazione delle cure. A seguire, la filosofa e consulente Laura Campanello presenterà una riflessione intitolata “Non ho più tempo”, esplorando il valore del tempo nelle decisioni di fine vita.

La serata entrerà poi nel vivo con una tavola rotonda, prevista per le 21:30, intitolata “Forse è meglio parlarne. DAT e pianificazione delle cure”, in cui diversi esperti affronteranno casi clinici reali per approfondire l’uso pratico delle DAT. Interverranno il Dott. Mario Tavola, anestesista e rianimatore; il Dott. Andrea Millul, direttore sanitario dell’RSA Airoldi e Muzzi; il Dott. Jared Alberton, medico palliativista ASST Lecco; e l’avvocato Paolo Piana, specializzato in diritto sanitario.

Il convegno si concluderà con un dibattito aperto e la compilazione di questionari ECM per i professionisti sanitari, i quali potranno ottenere crediti formativi partecipando alla serata. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione su Eventbrite (link qui).

L’incontro non rappresenta solo un’opportunità di aggiornamento per i sanitari, ma anche un momento di sensibilizzazione per la cittadinanza, volto a promuovere consapevolezza e informazione su temi fondamentali come il consenso informato e la dignità nelle cure. Per sostenere questo impegno, l’Associazione Fabio Sassi ODV annuncia l’apertura, nel 2025, di uno sportello dedicato alle DAT presso l’ospedale Mandic di Merate, per offrire consulenze gratuite con specialisti. Anche l’Associazione ACMT OdV ETS di Lecco affiancherà questo progetto, supportando lo sportello DAT istituito presso l’OMCEO di Lecco.