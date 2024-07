Imbersago è un piccolo Comune amico: la premiazione oggi a Roma

La cerimonia di premiazione è in programma questa mattina, mercoledì, a Roma

L’iniziativa è promossa dal Codacons come riconoscimento ai Comuni sotto i 5mila abitanti che si sono impegnati per la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali

IMBERSAGO – Il Comune di Imbersago premiato come piccolo Comune amico. Il riconoscimento, promosso dal Codacons, in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Symbola, Uncem, è rivolto alle piccole realtà con meno di 5mila abitanti che, nell’ultimo anno, si sono impegnate per la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, incentivando il turismo.

Imbersago è l’unica realtà lecchese che ha ottenuto questo importante premio, che va a riconoscere in particolare la capacità di valorizzare e promuovere attività culturali, artistiche e storiche.

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di questo riconoscimento” dichiara il sindaco Fabio Vergani che questa mattina, mercoledì, ha raggiunto Roma per partecipare alla cerimonia di assegnazione del premio in programma alle 9.30 alla sala congressi di Palazzo Rospigliosi. “E’ per noi un onore poter fregiarci del titolo di Comune amico, oltre che uno stimolo a continuare a impegnarci per la valorizzazione del nostro territorio”.

Il riferimento non può che andare alle bellezze paesaggistiche lungo il corso dell’Adda, con il traghetto leonardesco in procinto di poter tornare a solcare le acque del fiume oltre al premio di pittura Morlotti dedicato alla memoria del grande artista che scelse Imbersago come patria d’adozione.

A inorgoglire ancora di più la comunità imbersaghese il fatto che il premio sia stato assegnato, in tutta Italia, a 21 Comuni.

Tutte le realtà vincitrici del premio, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.

Ecco l’elenco dei Comuni vincitori suddivisi nelle diverse categorie