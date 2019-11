La Valletta: cambia la viabilità all’altezza dell’incrocio per Monte

L’amministrazione comunale cerca di risolvere l’annoso problema della svolta a sinistra per chi scende da Monte

Da oggi, lunedì, stop alle auto in transito in via Lombardia da Sara verso Olgiate

LA VALLETTA BRIANZA – Cambia la viabilità a Casternago, all’altezza dell’intersezione tra via Lombardia (la strada che dalla Pilata porta alla frazione di Sara) e via Sant’Ambrogio, arteria che conduce a Monte. Da oggi, lunedì, è entrata in vigore l’ordinanza che impone lo stop alle auto in transito da Sara verso Olgiate Molgora lungo via Lombardia.

Le segnalazioni dei residenti a Monte

Una decisione, quella di modificare la viabilità all’altezza di questa intersezione, presa dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberta Trabucchi a seguito delle continue segnalazioni da parte dei cittadini circa la difficoltà e la pericolosità di svoltare a sinistra in direzione Sara una volta scesi da Monte.

Un problema, quello della scarsa visibilità, finora “tamponato” dalla presenza di uno specchio parabolico, la cui efficacia risulta peraltro compromessa nei mesi invernali. L’amministrazione comunale ha così deciso di sperimentare, da oggi e per 4 mesi, questa novità viabilistica, mettendo lo stop a chi arriva da via Lombardia ritenendo questa scelta più vantaggiosa in termini di sicurezza e visibilità.

Ipotesi rotonda negli anni scorsi

Negli anni passati si era anche ragionato intorno alla possibilità di realizzare qui una rotatoria: un’ipotesi finora scartata per via degli alti costi e delle problematiche di spazio. Ora è arrivata questa modifica che sarà, almeno per ora, sperimentale. A conferma del carattere provvisorio dell’intervento, tutta la segnaletica orizzontale è stata realizzata con il colore giallo, quello dei cantieri e sono stati posizionati in localo delle barriere new jersey in pvc al fine di simulare gli ingombri delle opere e della segnaletica definitiva.

Un’ordinanza sperimentale

Da oggi quindi, hanno la precedenza i veicoli che da Via Sant’Ambrogio al Monte circolano in direzione Olgiate Molgora e quelli che da Via Lombardia circolano in direzione Sant’Ambrogio al Monte mentre devono fermarsi e dare la precedenza quelli circolanti in Via Lombardia con direzione Olgiate Molgora. Prevista anche l’istituzione del segnale “dare precedenza” per i veicoli circolanti in Via Sant’Ambrogio al Monte e che intendono impegnare Via Lombardia con svolta a sinistra.