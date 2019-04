Appuntamento domenica 7 aprile alle 16 con gli studenti della 2^ A

Sul palco ci saranno i Sulutumana. L’idea è quella di esportare lo spettacolo anche al di fuori dei confini de La Valletta Brianza

LA VALLETTA BRIANZA – A grande richiesta torna in scena Il Piccolo Principe. Dopo il successo della prima venerdì 22 marzo, i ragazzi della 2 A della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Pointinger sono pronti a concedere il bis.

L’appuntamento è per domenica 7 aprile alle 16 al salone Don Gaspare a Rovagnate. Sul palco, insieme agli studenti, ci saranno anche questa volta i mitici Sulutumana, la band comasca con cui è nata una splendida collaborazione. Se gli sponsor lo permetteranno, l’idea è infatti quella di esportare lo spettacolo anche al di fuori dei confini de La Valletta Brianza iniziando una vera e propria tourneè.

Del resto, la rappresentazione è piaciuta, e molto. Tanto che ora il Piccolo Principe torna in scena. Grazie all’intuizione avuta dalla professoressa di lettere Claudia Fumagalli, gli studenti della 2 A si sono cimentati in un riadattamento del celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. La rappresentazione alterna momenti di recita e balli ai brani musicali proposti dai Sulutumana. A fine spettacolo i ragazzi saranno omaggiati di una copia di un libro da loro scelto: i volumi sono stati acquistati grazie alle offerte raccolte. Un ottimo modo per suggellare ancora di più il legame con la lettura, visto che l’iniziativa nasce infatti in seno alla manifestazione di promozione alla lettura Leggermente.