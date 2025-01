Merate, al via il ciclo ‘I giovedì del Mandic’: “La vera sanità si gioca qui”

Ieri sera il primo incontro del ciclo “I giovedì del Mandic”: “La battaglia di Merate ha a che fare con la tenuta del principio universalistico delle cure”

Una panoramica sulla situazione dell’ospedale di Merate e sui punti di forza per cui il presidio cittadino resta un Dea (dipartimento emergenza e accettazione) di primo livello

MERATE – “La vera sanità si gioca qua”. E’ arrivato dal direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli il commento che ha sintetizzato, senza troppi giri di parole, in senso del ciclo di incontri “Il giovedì del Mandic”, inaugurato ieri sera con il primo appuntamento di una serie di sette serate, itineranti tra il Meratese e il Casatese, per far il punto sullo stato di salute della sanità locale dando voce a chi, vuoi come professionista o manager, ogni giorno ha il compito di prendersi cura dei pazienti.

Intervenuto a fine serata, Trivelli ha di fatto sposato la tesi di Filippo Galbiati, sindaco di Casatenovo, nonché primario del Pronto Soccorso del Niguarda di Milano, che seduto per tutta la serata in prima fila insieme a colleghi primari del Mandic, ha voluto prendere parola per ribadire che “la battaglia del Mandic (spesso equiparata a una lotta tra campanili, ndr) ha a che fare con la tenuta del principio universalistico delle cure: gli ospedali hub non tengono se vedranno quelli spoke depauperarsi”.

Una considerazione coniugata con l’appello a valorizzare ancora di più (attraverso gli opportuni accreditamenti in Regione) le eccellenze presenti all’interno del presidio di via Cerri, come la Stroke Unit per l’ictus e l’unità di cura coronarica per gli infarti.

La serata ha preso l’avvio con i saluti del padrone di casa, il sindaco Mattia Salvioni che ha ricordato gli sforzi messi in atto per arrivare a un ciclo di incontri che vuole offrire l’occasione di mettere in luce i punti di forza dell’ospedale cittadino affrontando insieme anche le criticità. Fabio Crippa, presidente dell’assemblea dell’ambito di Merate, ha poi aggiunto come la presa in cura della persona inizi dal momento i cui apre gli occhi, coinvolgendo attori del sociale e del sanitario.

E’ poi toccato a Michele Brait, alla guida di Ats Brianza, fotografare, numeri alla mano, la situazione meratese evidenziando che, in linea con il trend nazionale, la popolazione sta invecchiando (con un incremento significativo non solo di over 65, ma anche di over 80) a fronte di un inverno demografico sempre più acuto.

“Non eroghiamo prestazioni sanitarie, ma controlliamo che li eroga e facciamo attività di vigilanza” ha aggiunto chiarendo la mission di Ats Brianza, l’agenzia per la tutela della salute, che dal 2016 ha soppiantato le vecchie Asl.

La direttrice sanitaria di Asst Lecco Alessandra Grappiolo ha poi tratteggiato, con determinazione e passione, il profilo dell’ospedale San Leopoldo Mandic, chiarendo come il presidio cittadino sia inserito, così come previsto dal decreto 70 del 2015, in una rete di ospedale, creata per “dare a tutti la possibilità di curare tutti allo stesso modo. Slide alla mano, ha sottolineato le caratteristiche grazie alle quali il Mandic è un Dea, dipartimento d’emergenza e accettazione di primo livello, in grado di rispondere e curare patologie tempo dipendenti grazie all’apertura h 24 del Pronto Soccorso; alla presenza dei reparti di terapia intensiva generale con servizi di guardia h 24, Unione coronarica, Stroke Unit, Radiologia, Pediatria, Medicina interna, Cardiologia, Ortopedia, Neurologia e alle convenzioni per la consulenza oculistica e psichiatrica.

“Siamo inseriti nella rete Stroke e siamo in grado di curare l’ictus con sei posti letto a disposizione. Una patologia in aumento visto che dei 500 pazienti arrivati nei primi 11 mesi del 2024 la metà aveva l’ictus. Di questi, 90 sono stati inviati a Merate da altri ospedali” ha precisato Grappioli evidenziando anche le capacità della struttura meratese di affrontare un paziente colto da infarto.

Ad arricchire ulteriormente la panoramica sulle potenzialità del territorio meratese è stato l’intervento di Donatella Barberis, responsabile dell’ufficio di piano di Merate, che ha rimarcato l’aumento della spesa per il sociale sostenuta dai Comuni negli ultimi anni co una quota a persona passata da 88 euro del 2019 ai 105 del 2024. “Sono anche raddoppiate in questi anni le richieste di aiuto domicilio perché abbiamo fatto un gran lavoro di coinvolgimento”.

A chiudere la serie di interventi è stato Gianluca Peschi, direttore sociosanitario di Asst Lecco, a cui è toccato il compito di mettere in luce quanto si sta facendo per collegare l’ospedale al territorio. “Nel piano di sviluppo territoriale sono inseriti oltre 100 progetti” ha chiosato ponendo l’accento su alcuni di questi tra cui quello di dare vita, grazie all’aiuto del Comune di Merate, a un centro diurno per adolescenti della Sc-npia e a un’equipe specialistica ospedaliera per la cura delle dipendenze con la creazione di otto posti letto. “Un progetto possibile se riusciremo a reclutare sei o sette infermieri”. Una sfida tutt’altro che semplice visto che lo scorso anno, nonostante i bandi banditi da Asst Lecco, il numero di infermieri usciti dall’azienda è stato superiore a quelli entrati.

Ed è proprio sulla sinergia tra ospedale e territorio che si sono focalizzate poi le domande del pubblico tese a chiedere un maggior supporto nella gestione e nella presa in cura del paziente una volta dimesso dall’ospedale.

Ecco i prossimi incontri del ciclo I Giovedì del Mandic

6 febbraio 2025 ore 20.45

Sala consiliare “Giovanni Maldini”, piazza della Repubblica, 7 – Casatenovo

“Ospedale per acuti e territorio: integrazione sociosanitaria”

“Il bisogno di cure ed assistenza domiciliare, le dimissioni protette”

Dr. Fabio Lombardi – Direttore Dipartimento Fragilità

“Quali risposte dalla prospettiva delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità”

Dr. Daniele Coppola – Direttore Distretto Merate

“Il ruolo della Medicina generale nel Distretto di Merate”

Dr. Eugenio Scopinaro – Direttore S.C. Cure Primarie – ASST Lecco

Dr. Marco Magri – Presidente COSMA

Dibattito – Domande e risposte con i relatori

20 febbraio 2025 alle 20.45

Sala consiliare, via stazione 20 – Olgiate Molgora

“Il rapporto tra Specialistica Ospedaliera e Medicina Territoriale: sinergie per la continuità di cura – PDTA”

Dr. Paolo Rossi – Direttore S.C. Medicina Interna – Presidio “L.Mandic”

Dr. Lorenzo Lorusso – Direttore S.C. “Neurologia e stroke unit” – Presidio “L.Mandic”

Dr.ssa Laura Rossi – Referente AFT Merate

Dr. Marco Crippa – Referente AFT Casatenovo

Dr. Giordano Vergani – Referente AFT Olgiate Molgora

Dibattito – Domande e risposte con i relatori

6 marzo 2025 alle 20.45

Sala civica Teodolinda, piazzetta Teodolinda – Missaglia

“La salute dei minori nel meratese”

“I Pediatri nel territorio: bisogni crescenti e relazioni con l’Ospedale”

Dr.ssa Anna Cogliardi – Direttore S.C. Pediatria – Presidio “L. Mandic”

Dr.ssa Enrica Mariani – Referente AFT PLS Distretto Merate

“Il servizio Cure Palliative in età pediatrica”

Dr.ssa Francesca Cortinovis – Responsabile S.S. Cure Palliative pediatriche – Presidio

“L.Mandic”

“Il disagio giovanile”

Dr. Ottaviano Martinelli – Direttore S.C. Neuropsichiatria – ASST Lecco

Dr.ssa Enrica Mariani – Referente AFT PLS Distretto Merate

“Il Consultorio Familiare: progetti e proposte per bisogni vecchi e nuovi”

Dr.ssa Carmen Baldi – Responsabile SS Coordinamento Attività Consultoriale – ASST Lecco

Dibattito – Domande e risposte con i relatori

20 marzo 2025 alle ore 20.45

Sala civica “Sandro Pertini”, via delle rimembranze 5 – Osnago

“La cura di cuore e polmone nel meratese”

“Le cardiopatie croniche e la gestione dello scompenso: alleanza tra specialisti ospedalieri ed MMG”

Dr. Stefano Maggiolini – Direttore S.C. Pediatria – Presidio “L. Mandic”

Dr.ssa Enrica Rossi – Referente AFT Distretto Merate

“La cura del polmone a Merate: INRCA, un risorsa unica”

Dr. Daniele Colombo – Direttore S.C. Pneumologia I.N.R.C.A. – Merate

Dibattito – Domande e risposte con i relatori

10 aprile 2025 alle 20.45

Salone polivalente, via Jacopo Della Quercia, 3 – Monticello Brianza

“La gestione dell’urgenza nel meratese”

“Areu ed assistenza in urgenza nel territorio: risorse, tempi d’intervento criteri di invio e rete ospedaliera. Orientamento corretta attivazione 112-118”

Dr. Mario Cerino – Direttore AAT 118 – ASST Lecco

“Il Pronto Soccorso, perno del DEA di I° Livello – Presente e prospettive future”

Dr. Giovanni Buonocore – Direttore Pronto Soccorso – Presidio “L.Mandic”

“Il funzionamento del nuovo numero 116-117 – Evoluzione della guardia medica”

Dr. Antonio Colaianni – Direttore Socio-Sanitario – ATS Brianza

Dr. Eugenio Scopinaro – Direttore S.C. Cure Primarie – ASST Lecco

Dibattito – Domande e risposte con i relatori

8 maggio 2025 alle 20.45

Auditorium “Giusi Spezzaferri”, piazza degli eroi, 3 – Merate

“Mandic, nuovo centro chirurgico”

“Assistenza anestesiologica e sale operatorie: la qualità tecnologica e professionale al Mandic”

Dr. Davide Guzzon – Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione – Presidio “L.Mandic”

“La chirurgia generale: le nuove linee di sviluppo per la gestione del paziente complesso”

Dr. Andrea Costanzi – Direttore S.C. Chirurgia Generale – Presidio “L.Mandic”

La crescita dell’ortopedia meratese: cosa cambia con l’acquisizione della tecnologia robotica

Dr. Pierluigi Colombo – Direttore S.C. Ortopedia – Presidio “L.Mandic”

Il nuovo “Stone Center”, centro per il trattamento della calcolosi”

Dr. Salvatore Scuzzarella – Direttore S.C. Urologia – ASST Lecco

Dibattito – Domande e risposte con i relatori