Merate: giornata conclusiva per il corso volontari della Fabio Sassi

Incontro conclusivo del corso volontari della Fabio Sassi si terrà sabato 6 maggio in sala civica

Si parlerà di consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e comitati etici

MERATE – Si svolgerà sabato 6 maggio presso la sala civica del Comune di Merate l’incontro conclusivo del corso di formazione che l’associazione Fabio Sassi ha organizzato per i nuovi volontari. Al corso hanno partecipato tutti coloro che desiderano avvicinarsi al volontariato accanto a persone fragili ricoverate in Hospice, a domicilio e presso il reparto SLA a Villa dei Cedri. Il percorso, inaugurato lo scorso 4 marzo, si è articolato in otto incontri. Settanta le persone iscritte con una partecipazione costante e motivata.

L’ultimo appuntamento in calendario, per la mattinata del 6 maggio dalle 9 alle 12, affronterà un tema interessante e di grande attualità, ovvero le norme che attengono al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento (Legge 219/2017).

“Alleanza terapeutica e autodeterminazione nella consapevolezza”, questo il titolo dato all’incontro che vedrà susseguirsi gli interventi di tre relatori che sapranno fornire un quadro completo, multidisciplinare e trasversale sulla tematica. Aprirà la mattinata la dott.ssa Marta Perin, bioeticista, di Reggio Emilia, il cui intervento verterà sul tema: “Autodeterminazione e volontà: un diritto di cui prendersi cura. Uno sguardo etico”. Seguirà l’intervento della dott.ssa Luisa Nervi, direttrice aanitaria dell’Hospice “Il Nespolo” di Airuno che illustrerà l’importanza dell’alleanza terapeutica, dell’ascolto del paziente, dell’informazione. Ultimo intervento sarà di don Mario Cagna, cappellano dell’ospedale di Lavagna e assistente spirituale dell’Hospice di Chiavari. Il relatore affronterà il tema: “Le “ultime volontà” nei percorsi di cura. Finché possibile “ultime” si toglie. Rimane “volontà”: si deve sempre provare a portare a chiarezza “cosa voglio?” Seguirà un breve dibattito e i lavori del corso si concluderanno per le ore 12.

Gli organizzatori esprimono grande soddisfazione per la numerosa partecipazione al ciclo degli incontri di formazione. L’associazione si augura che molti dei presenti diventino volontari dedicando del proprio tempo alle persone che vivono in una situazione di grande fragilità. Cercare nuovi volontari è uno degli impegni prioritari della Fabio Sassi.

L’ingresso all’incontro – accreditato Ecm per le professioni sanitarie – sarà libero, sino ad esaurimento posti.

L’associazione coglie l’occasione per ricordare che è possibile destinare il 5×1000 alla Associazione Fabio Sassi Odv (cod. fiscale 94005140135).