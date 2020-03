Merate, restiamo a casa: ecco il sito per la spesa di vicinato on line

Creata una piattaforma online con coinvolti i negozi di vicinato per la spesa a domicilio

Duplice l’obiettivo: “Non far uscire di casa le persone e non far morire i negozi della città”

MERATE – Restiamo a casa. Evitiamo di essere contagiati o di essere, anche inconsapevolmente, portatori di contagio. E’ con questo spirito che è nato Merate Consegne a domicilio, il sito ideato da Santo Oliva e Noemi Gadaleta che vuole fornire la possibilità di effettuare spese on line con consegne a domicilio nei negozi di vicinato del Meratese. “Abbiamo pensato tanto come poterci mettere a disposizione della comunità in questi giorni di ansia e preoccupazione – spiegano Santo e Noemi, titolari dello studio creativo Red Made – Siamo arrivati così alla conclusione che mettere a disposizione il nostro know how sia il miglior modo per dare il nostro contributo. Abbiamo sviluppato questo sito (https://red-made.com/merate-smart/) allo scopo di agevolare il rapporto negozi-clienti e velocizzare gli ordini con consegna a domicilio, affinché la procedura sia immediata ed efficiente da entrambe le parti”.

Diversi negozi hanno già aderito: per iscriversi al sito (il servizio è gratuito) basta mandare una mail a info@red-made.com I consumatori non dovranno fare altro che ordinare dal sito: da qui l’ordine viene automaticamente inviato al negozio che prontamente si attiva per la consegna in base a quanto specificato nel profilo. Ogni negozio ha una pagina personalizzata con i campi specifici per gli ordini. “In questo modo riusciamo a fare consegnare la spesa a domicilio senza far uscire di casa la gente e nel frattempo a non far morire i negozi della città”.