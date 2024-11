Olgiate: con “Presepi in giardino” un percorso alla scoperta delle Natività

“Presepi in giardino” è promossa dall’amministrazione comunale per le festività natalizie

Verrà realizzata una mappa con le rappresentazioni della Natività presenti in paese per poter effettuare un tour tra presepi

OLGIATE MOLGORA – C’è tempo fino a mercoledì 4 dicembre per iscriversi a “Presepi in giardino”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale nell’ambito delle attività organizzate per le festività natalizie.

L’idea è quella di creare un percorso tra tutti i presepi che adornano Olgiate, predisponendo una mappa da condividere con l’intera comunità. L’unico requisito per partecipare è quello di aver allestito il presepe in giardino, sul balcone o semplicemente all’aperto, in un luogo visibile della strada.

La rappresentazione della natività dovrà essere inoltre pronta per domenica 8 dicembre, giorno in cui la mappa sarà online e potranno così iniziare le visite e il tour nel paese alla scoperta dei presepi in giardino.

Per iscriversi compilar il modulo https://forms.gle/ge1uEX8mdo5tyHoz5 entro mercoledì 4 dicembre.