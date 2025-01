Olgiate, nuovo appuntamento con le letture di Nati per leggere

Appuntamento in sala consiliare sabato 25 gennaio

Le letture sono riservate ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni

OLGIATE MOLGORA – Tornano gli appuntamenti con le letture ad alta voce per famiglie e bambini a cura del Gruppo Volontari Lettori Tararì Tararera del programma Nati per Leggere. Il nuovo appuntamento è in programma sabato 25 gennaio dalle 16 alle 17 ed è riservato in particolar modo a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

L’incontro si terrà in sala consiliare all’interno del Municipio in via Stazione 20. L’ingresso è libero e gratuito. Per info contattare la biblioteca al numero 039/99.11.254