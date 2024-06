Ospedale di Merate, l’Avis dona due importanti macchinari alla Neurologia

L’Avis dona un elettromiografo e uno stimolatore magnetico all’ospedale di Merate

Grazie a questi strumenti sarà possibile potenziare le analisi diagnostiche neurofisiologiche

MERATE – Un elettromiografo e uno stimolatore magnetico donati dall’Avis al reparto di Neurologia dell’ospedale Mandic di Merate. Ieri mattina, giovedì 27 giugno, i rappresentanti dell’Avis di Merate, che comprende i gruppi di Brivio e Missaglia, hanno consegnato i due importanti macchinari, dal costo di 48.500 euro, al primario della Neurologia Lorenzo Lorusso e al direttore generale Marco Trivelli. Strumenti importanti e utili per potenziare le analisi diagnostiche neurofisiologiche in persone con patologie a carico del midollo, come la sclerosi multipla.

“Tutti i nostri donatori hanno contributo all’acquisto di questi macchinari grazie alle loro donazioni – ha spiegato il presidente dell’Avis Merate, presente alla cerimonia di consegna insieme al tesoriere Giorgio Fumagalli, a Maurizio Nava e Sergio Casiraghi dell’Avis di Missaglia e Marco Pirovano e Franco Mauro dell’Avis di Brivio -. A ogni sacca che i nostri volontari donano all’ospedale, viene infatti riconosciuto un ricompenso monetario con cui paghiamo le spese del personale, gli affitti e le bollette dii luce e gas. I soldi che avanzano li destiniamo sempre a progetti e iniziative che hanno ricadute sull’ospedale”.

Così, dopo aver contribuito, due anni fa, all’acquisto di un’ambulanza per la Croce Bianca di Merate, questa volta, grazie anche ai preziosi consigli della dottoressa Carla Magni, è stato possibile acquistare delle strumentazioni utili per la Neurologia.

L’importanza di questo dono è stata rimarcata dal primario del reparto, il dottor Lorenzo Lorusso: “L’elettromiografo e lo stimolatore magnetico ci permettono di valutare con maggiore attenzione l’aspetto motorio dei pazienti affetti da sclerosi multipla o le diverse patologie a carico del midollo, come lesioni di carattere traumatico, emorragico o ischemico. Questa donazione ci permette di avere un quadro completo della situazione clinica del paziente e di poter completare gli esami direttamente qui a Merate”. Proprio in questi giorni, tra l’altro, è stato aperto un nuovo ambulatorio multidisciplinare interamente dedicato alla sclerosi multipla, nato con la collaborazione dell’unità ematologica e la fisiatria.

A ringraziare l’Avis per l’importante donazione è stato anche il direttore generale dell’Asst di Lecco Marco Trivelli: “Lecco è una delle Provincie lombarde più ricche nella donazione di sangue, ha una raccolta eccezionale – ha spiegato – Serviamo i grandi ospedali di Milano e del Lazio e contribuiamo al pareggio, a volte al bilancio positivo che la Lombardia registra ogni anno in termini di fabbisogno e raccolta. Questo grazie al vostro grande lavoro”.