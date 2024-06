Robbiate: il 22 il torneo Triolo in favore dell’Hospice Il Nespolo

Appuntamento sabato 22 giugno dalle 16 al campo sportivo

Il triangolare di calcio è dedicato alla memoria del brigadiere capo Tino Triolo

ROBBIATE – La memoria che si allea alla solidarietà. Si terrà sabato 22 giugno a partire dalle 16 al centro sportivo di via delle Brigole l’undicesima edizione del torneo triangolare a 11 alla memoria del brigadiere capo Tino Triolo del comando Stazione Carabinieri di Merate.

Sul rettangolo verde di gioco scenderanno la squadra dei Carabinieri di Merate, quella della Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone e quella della Polizia di Stato della Questura di Monza.

Le partite avranno una durata di 45 minuti ciascuna, il calcio d’inizio è fissato per le 16 e alla fine del torneo, verso le 19.30, si svolgerà la premiazione con la consegna delle coppe.

L’ingresso sarà libero e le gradite offerte raccolte in occasione della manifestazione saranno devolute interamente all’Hospice “Il Nespolo” di Airuno, realtà che da oltre vent’anni accompagna i malati nei momenti delicati e difficili del fine vita. Ad intrattenere il pubblico, come negli anni precedenti, ci sarà il presentatore Giustino Comi. Il triangolare, oltre a essere un momento di incontro e di svago, è anche una piccola opportunità per fare del bene, supportando una realtà come quella dell’Hospice Il Nespolo che da oltre vent’anni accompagna i malati nei momenti delicati e difficili del fine vita.