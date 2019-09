Robbiate, la fiaba itinerante di Pinocchio incanta grandi e piccini

L’iniziativa è stata promossa ieri, sabato, dalla Pro Loco di Robbiate

In scena gli attori dell’associazione Amici del teatro e dello sport di Monticello Brianza

ROBBIATE – La fiaba animata itinerante di Pinocchio ha incantato e affascinato grandi e piccini ieri, sabato, a Robbiate. Successo per la manifestazione promossa dalla Pro Loco che, grazie allo spettacolo messo in scena dall’associazione Amici del teatro e dello sport di Monticello Brianza, ha fatto rivivere l’intramontabile fiaba di Carlo Collodi.

Strutturata in diverse tappe, la rappresentazione ha preso avvio all’ex convento dei frati con Geppetto e la Fatina. Dopodiché, giunti al castello in Ganzana, è stato possibile imbattersi con il temibile Mangiafuoco e le sue magie mentre subito dopo il paese dei balocchi si è animato con le musiche e i fuochi di Lucignolo. Infine all’asilo Elena spazio alla balena azzurra per il gran finale dello spettacolo, concluso poi con un’ottima cena in compagnia.