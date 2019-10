Santa Maria Hoè: installato il primo bancomat in paese

Soddisfatto Brambilla: “Un servizio in più a disposizione di tutta la comunità”

Lo sportello sarà operativo nel giro di qualche settimana: diverse le prestazioni erogate

SANTA MARIA HOE’ – Sarà possibile effettuare le operazioni bancarie e quelle postali con molti servizi in più rispetto al semplice prelievo di soldi. E’ stato installato oggi, mercoledì, il primo bancomat che, nel giro di qualche settimana, sarà operativo in paese. Posizionato all’interno del parcheggio di via Papa Giovanni dove già è presente la casa dell’acqua, lo sportello bancomat è di proprietà di Poste Italiane che verserà annualmente una tassa di occupazione del suolo pubblico al Comune.

Un lungo iter

Soddisfatto di questa “conquista” il sindaco Efrem Brambilla che ha ricordato come si tratti di un importante obiettivo presente nel programma elettorale ora raggiunto. “Fino a oggi Santa Maria Hoè non ha mai avuto un bancomat. Non è stato facile arrivare qui. Anzi, è stata una procedura burocratica lunghissima, ma ci siamo riusciti”. In un primo momento infatti si era valutata l’ipotesi di realizzare uno sportello bancomat nel retro del Comune, ma non era stato possibile farlo per via di vincoli imposti dalla Sovraintendenza. Dopodichè l’amministrazione comunale aveva previsto un punteggio più alto per chi avesse, in occasione di bando per il servizio tesoreria, previsto anche l’apertura di un simile servizio, ma le offerte arrivate non contemplavano anche questa estensione.

L’amministrazione comunale ha così deciso poi di pubblicare mesi fa una manifestazione di interessi conclusa con la proposta arrivata da Poste Italiane.

Tanti i servizi erogati

“Oltre alle operazioni bancarie si potranno svolgere anche operazioni postali. Tra i servizi ci sono il prelievo contante h 24 di tutti i circuiti, il pagamento utenze, bollette e bollettini, le ricariche telefoniche di qualsiasi cellulare, la ricarica Poste Pay. Con conto di poste anche bonifici, estratto conto, posta giro. Ringrazio il consigliere Valentino Scalambra e gli uffici economico e tecnico che hanno collaborato con me per il raggiungimento di questo importante obiettivo”. Brambilla tiene a precisare che l’attivazione di questo sportello Postamat non andrà a incidere sul regolare lavoro dell’ufficio postale di Santa Maria Hoè: “Le due cose sono indipendenti”.