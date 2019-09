Santa Maria Hoè: intitolata a don Carlo Turrini la via delle scuole

Il sacerdote è stato parroco di Santa Maria Hoè dal 1978 al 2009

Brambilla: “Il ricordo della sua testimonianza resterà sempre con noi”

SANTA MARIA HOE’ – Inaugurazione ieri, domenica, di via don Carlo Turrini. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di dedicare la via delle scuole Ronchetto all’indimenticato sacerdote che, dal 1978 al 2009, ha guidato la parrocchia di Santa Maria Hoè.

La cerimonia è avvenuta subito dopo la messa delle 11 e si è aperta con la benedizione da parte del parroco don Paolo Brambilla. Dopodichè spazio al discorso del sindaco Efrem Brambilla che ha ricordato come l’amministrazione comunale abbia già intitolato al sacerdote il parco pubblico antistante le scuole, che comprende la pista ed il parchetto e il salone dell’infanzia Gorizia.

“Questi luoghi frequentati dai più piccoli contribuiranno a mantenere vivo il ricordo di don Carlo presso le generazioni future e tra i più giovani che purtroppo non hanno avuto la fortuna di conoscerlo – ha precisato Brambilla – . In 32 anni alla guida della parrocchia di Santa Maria Hoè ha saputo trasmettere senso civico e creare senso di appartenenza alla comunità, dando una forte identità al nostro paese: ci faceva sentire parte di un tutto, di una collettività e di una famiglia. Anche quando ha lasciato la parrocchia ha continuato a seguire ognuno di noi, il suo “slancio” si vede ancora oggi nelle persone e la sua impronta è rimasta in paese”.