Merate, viabilità e parcheggi al centro dell’assemblea pubblica a Pagnano

L’assemblea si terrà mercoledì 15 novembre alle 20.30 all’ambulatorio di Pagnano

Al centro del confronto la realizzazione del tanto atteso parcheggio nella zona dell’oratorio e delle scuole e alcune modifiche alla viabilità

MERATE – La realizzazione di nuovi parcheggi e le modifiche alla viabilità a Pagnano saranno al centro dell’assemblea pubblica convocata per mercoledì prossimo, 15 novembre alle 20.30 all’ambulatorio di via Cappelletta. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di incontrare i residenti della frazione situata oltre la Statale per aggiornare su alcuni argomenti molto sentiti dalla cittadinanza.

In primis, la realizzazione dell’atteso nuovo parcheggio nell’area davanti all’oratorio, alla palestra e alla scuole con cui il terreno, attualmente concesso per la sosta ma spesso inagibile (o quantomeno parzialmente agibile) a causa delle pozzanghere e del fango verrà trasformato in un’area con una cinquantina di stalli di sosta, opportunamente segnalati e con una pavimentazione adeguata.

Un intervento atteso da anni, visto che legato a un piano di recupero, in località Vizzago, non ancora partito, tanto che l’amministrazione comunale, stanca di attendere, ha deciso di scorporare l’intervento dal piano di recupero attivandosi per l’acquisizione del terreno, formalizzata in uno degli ultimi consigli comunali, necessaria alla sua trasformazione in un parcheggio pubblico. La realizzazione della nuova area di sosta porterà una boccata di ossigeno in un’area contrassegnata da continui movimenti di persone, dettata dalla presenza delle scuole, dal micronido alla primaria, dell’oratorio, del campo sportivo e della palestra.

Durante l’assemblea non si parlerà soltanto di posteggi: all’ordine del giorno figura anche la questione della viabilità. Raccogliendo sollecitazioni emerse nel corso del mandato amministrativo e su cui la Giunta aveva iniziato a ragionare prima che i piani venissero spazzati via dall’emergenza Covid, l’amministrazione comunale vorrebbe muoversi per rivedere la viabilità nel comporto del centro storico, intorno alla chiesa di San Giorgio, con particolar riferimento alla necessità di mettere in sicurezza la circolazione nella strettoia di via San Remigio (la strada che porta alla stazione di Cernusco).

Non solo. L’attenzione dell’amministrazione comunale verrà spostata anche ai percorsi del Piedibus, considerando che le linee attive su Pagnano sono tra quelle che contano il maggior numero di bambini iscritti in città. L’idea sarebbe quella di mettere ulteriormente in sicurezza il transito del serpentone colorato di alunni, garantendo della fasce protette.

Prima di attuare queste modifiche, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Panzeri, ha intenzione di confrontarsi con i residenti: “Le modifiche che andremo a proporre, probabilmente dal 1° gennaio, avranno comunque carattere sperimentale al fine di capire se funzionano e se migliorano effettivamente la vita di chi abita in frazione”.