Montevecchia, a breve il senso unico alternato per salire in collina

Da mercoledì 20 arrivano i semafori in via Belvedere

Il senso unico alternato è istituito come misura prudenziale in attesa degli esiti delle indagini sulla stabilità della strada

MONTEVECCHIA – Era stato annunciato durante l’assemblea pubblica di inizio novembre e ora il provvedimento diventerà realtà. Da mercoledì prossimo, 20 dicembre, verranno posizionati ed entreranno in funzione i semafori che trasformeranno via Belvedere, l’arteria che sale in collina, in una strada a senso unico alternato.

Il sindaco Ivan Pendeggia ha firmato l’ordinanza che va a integrare il primo provvedimento preso lungo la strada, nel tratto compreso tra il civico 12 e 16, interdetta al transito dei pedoni. Ora, come annunciato durante l’incontro con la cittadinanza di novembre, la percorrenza della strada che collega la parte bassa del paese a quella alta, verrà disciplinata a senso unico alternato, prevedendo il transito di auto, camioncini, moto e bici solo nella corsia più a monte.

Sono infatti in corso delle verifiche e degli approfondimenti, sia a livello geologico che infrastrutturale, sulla tenuta della strada e del marciapiede realizzato a sbalzo dopo diverse e preoccupate segnalazioni giunte in Comune da parte di cittadini preoccupati dallo stato di usura della struttura.

Dopo aver ricevuto un primo parere da parte di un geologo, l’amministrazione comunale ha ritenuto di procedere in via prudenziale a una limitazione del transito su via Belvedere prendendosi tutto il tempo necessario per provvedere a ulteriori approfondite analisi della situazione, attraverso interventi che non possono essere temporalmente definiti in quanto riferiti a sopralluoghi e carotaggi del terreno che verranno eseguiti.

L’ordinanza pubblicata oggi, lunedì 19 dicembre, all’albo pretorio prevede anche l’istituzione dei 30 km/h nel tratto interessato, prescrivendo inoltre che i residenti al civico 37 di via Belvedere debbano rispettare le indicazioni del semaforo dedicato, in sincrono con la direttrice via Alta Collina/SP 54.