A Barzago torna l’evento “Condividiamo la Piazza” con la Casa della Carità di Milano

Appuntamento a sabato 14 settembre alle ore 18.30 in Piazza Garibaldi

Evento organizzato dall’Associazione “La Piazza” di Barzago

BARZAGO – L’Associazione La Piazza di Bargazo, in collaborazione con la Casa della Carità di Milano, presentano la quinta edizione dell’evento “Condividiamo la Piazza“. La serata, dedicata alla comunità di Barzago, combina solidarietà e riflessione su un tema di rilevanza attuale: l’inclusione sociale, con particolare attenzione alla salute e al ruolo delle comunità nella cura e nel benessere delle persone. L’appuntamento è in programma per sabato 14 settembre alle ore 18.30 in Piazza Garibaldi.

Per discutere il tema, sono stati chiamati due ospiti: Enrico Bosisio, originario di Barzago e attualmente consigliere del CDA della Fondazione Casa della Carità di Milano e Silvia Landra, medico psichiatra ed esponente dell’Associazione Prima la Comunità ETS.

A seguire, è in programma la tradizionale tavolata in piazza con l’apericena (è consigliata la prenotazione mandando una e-mail all’indirizzo lapiazzabarzago@gmail.com). Durante la serata sarà attiva la raccolta fondi a scopo benefico e le offerte saranno devolute alla Casa della Carità di Milano e ad altri progetti di solidarietà.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la sala Civica in via C. Cantù.