Festa di primavera alla Rsa “Casa Don Gilardi” di Olginate

Una giornata di canto assieme in compagnia

Protagonisti Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Roberto Milani

OLGINATE – “La serenità è stare in pace con se stessi e in armonia con gli altri” sosteneva Samuel Smiles, giornalista e scrittore Scozzese. Gli ospiti della Rsa “Casa Don Gilardi” di Olginate cercando di mettere in pratica quanto citato e hanno cantato, grazie alle educatrici Marilena Scandale e Rosanna Cavarretta, insieme ai “quattro amici musicanti”: Gabriele Bolis alla fisarmonica, Dario Bolis alla chitarra, Gilberto Garghentini al “basso-tolla”, Giovanni Gilardi alle maracas, ai quali si è aggregato un amico di lunga data, Roberto Milani.

“‘Canta, che ti passa’, citavano i nostri avi. Forse evocando memorie passate, il tempo trascorre serenamente e tutto appare più luminoso e leggero. ‘Dove le parole non arrivano, la musica parla’ diceva Ludwig van Beethoven. L’incontro di ieri ne è la conferma” commenta Gabriele Bolis.