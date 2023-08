San Rocco, tra poco sarà tempo di ‘Fierone’ a Mandello

In zona lago attesa la fiera delle merci con bancarelle di ogni genere

La manifestazione si svolgerà mercoledì 16 agosto: attenzione alla viabilità

MANDELLO – Passato un Santo, è tempo di un altro: archiviata la festa di San Lorenzo, Mandello lascia spazio alla Fiera di San Rocco, tradizionale fiera delle merci che il 16 agosto vede approdare in zona lago un tripudio di bancarelle, e articoli di ogni genere ad affollarle.

“E’ sempre un’iniziativa bella e particolare per gli avventori, che cade peraltro in un periodo di forte affluenza turistica – commenta il sindaco Riccardo Fasoli -. Le aree della manifestazione rimarranno invariate rispetto allo scorso anno”.

Saranno via Manzoni, Piazza Garibaldi, viale Medaglie Olimpiche Mandellesi e Piazza del Mercato a ospitare il ‘Fierone’. Tutta la zona interessata resterà interdetta al transito e alla sosta veicolare dalle ore 6.30 alle ore 20.00 di mercoledì 16 agosto.

Come sempre la manifestazione avverrà nel controllo delle vigenti disposizioni sanitarie e a vigilare saranno presenti le forze dell’ordine.

Su un manifesto affisso in paese, riportate alcune regole:

Non saranno concessi permessi per mestieri girovaghi;

Non è consentito l’uso di altoparlanti;

E’ fatto obbligo di non depositare e rimuovere ogni oggetto/rifiuto che ostacoli il libero movimento delle persone.

Al di là dei tecnicismi, per la popolazione mandellese l’appuntamento con la Fiera di San Rocco non è solo un momento di compravendita ma anche un’occasione per ritrovarsi e rivedere volti che magari non si incrociavano da un po’. Insomma, un catalizzatore di socialità.