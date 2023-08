Mandello. Stelle cadenti, desideri e… fuochi d’artificio nella notte di San Lorenzo

Mandello presa d’assalto per lo spettacolo pirotecnico

Dopo quatto anni la ‘vera’ Festa di San Lorenzo è tornata

MANDELLO – Buio. Lago e montagne sembrano fusI in un’unica macchia nera e poi, in un istante, a squarciare il cielo (e l’attesa in silenzio) i fuochi d’artificio. Alcuni zampillano dall’acqua quasi fossero fontane, altri salgono in alto, sempre più in alto verso il cielo per poi esplodere. Hanno varie forme, colori e dimensioni, ma in comune hanno la capacità ogni volta, nonostante la presenza dello spettacolo pirotecnico sia reiterata durante la Festa di San Lorenzo a Mandello, di farsi ammirare come fosse la prima. Un po’ come le stelle cadenti: non ci si stanca mai di alzare lo sguardo al cielo e cercarle.

In tantissimi hanno compiuto questo gesto ieri sera, giovedì, in occasione dei festeggiamenti per il Santo patrono mandellese. Chi dalla Poncia, chi dalla spiaggetta Falck, chi da Piazza Garibaldi, chi dal lido, i più fortunati direttamente dal lago in barca. Punti di vista diversi, ma la stessa voglia, al di là dell’ammirare i fuochi, di partecipare a una tradizione che cade il 10 agosto e quest’anno è ritornata al suo splendore.

Dopo quattro anni ecco il servizio cucina e bar all’Oratorio San Lorenzo, importante pezzo mancante della manifestazione nelle scorse edizioni (i fuochi c’erano stati lo scorso anno, ma non negli anni della pandemia ndr), che continuerà anche oggi, venerdì, e domani, sabato, il suo operato come da programma, grazie al supporto dei numerosissimi (e anche giovanissimi) volontari. Già ieri, serata ‘clou’ della festa patronale, indiscutibile il successo riscosso, con una lunga fila davanti all’ingresso in attesa di cenare che in certi frangenti è arrivata persino in prossimità della Chiesa di San Lorenzo, con il campanile illuminato a festa.

Edificio sacro che la mattina è stato teatro della Santa Messa, concelebrata da Mons. Giuliano Zanotta, parroco della comunità, e i sacerdoti Don Ambrogio Balatti, Don Marco Malugani, Don Paolo Avinio, Don Feliciano Rizzella e Padre Paolo Ancillotto. E poi la piccola processione fino al lago “uniti sotto la protezione di San Lorenzo”, citazione del Monsignore al termine della benedizione. Dietro lo stendardo del Comune di Mandello il sindaco Riccardo Fasoli, gli assessori e le forze dell’ordine.

Tornando agli aspetti mondani della festa, altri punti fissi le bancarelle e le ‘Lucie’, a disposizione per una piccola gita sul lago. E in serata c’è chi, dopo aver mangiato in Oratorio, ha deciso di scatenarsi in pista con ‘Emy Turner’.

San Lorenzo è finito, ma la festa per altri due giorni continua. E soprattutto c’è ancora tempo per scorgere stelle cadenti nel cielo ed esprimere desideri.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA

Festa San Lorenzo 2023 Mandello 1 di 55

VIDEO FUOCHI D’ARTIFICIO